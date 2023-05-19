Япония вернулась в эпоху «пузырей» 1990 года

Японские биржевые площадки завершили рабочую неделю супермощным ралли. Главный биржевой индекс Страны восходящего солнца Nikkei в пятницу подскочил до забытых высот, потому что таких цифр японцы не видели уже треть века, с августа 1990 года, так называемой эры «пузырей». Экономисты объясняют нынешнее ралли совпадением ряда положительных факторов, начиная от высокой прибыли и заканчивая оптимизмом по поводу достижения соглашения по повышению потолка американского госдолга.

Как сообщает Reuters, индекс Nikkei взлетел вскоре после открытия биржи в пятницу, 19 мая, до 30924,57. Психологически важный 30-тысячный рубеж он пробил впервые за последние 20 месяцев. Причем, главный индекс страны растет седьмую сессию подряд.

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Растут и другие японские биржевые индексы. Так, Topix тоже после длительного роста добрался в четверг до отметки 2171,37.

Биржи и инвесторы отреагировали на сильные результаты по прибыли многих японских компаний, ослабление иены на фоне слухов о сохранения стимулирующих мер японским центробанком Bank of Japan и неплохое состояние японской экономики, которая начала показывать признаки постковидного восстановления потребления. Поспособствовали японскому ралли и иностранцы, к примеру, Уоррен Баффет, увеличивший свой портфель акций японских компаний; а также политика улучшения корпоративного управления, которую проводит Tokyo Stock Exchange.

Заключительным толчком, загнавшим Nikkei на высоты, не виданные в Стране восходящего солнца уже 33 года, стало ралли ценных бумаг на международных финансовых площадках, вызванное усилением ожиданий преодоления очередного кризиса по госдолгу в Америке и предотвращения глобальной финансовой катастрофы. После закрытия бирж вечером 10 мая, дня начала ралли, Nikkei вырос на 6,2%. Topix за эти же дни показал рост в 4,2%. Пятничные торги по этим индексам закрылись на отметках 30794,32 и 2162,98 соответственно.

«Инвесторы проведут выходные в размышлениях о том, продлится или закончится нынешнее ралли,- говорит стратег по акциям Nomura Securities Казуо Камитами.- Наверняка, в мыслях часто будет мелькать слово «перегрев»».

Специалисты обращают внимание на акции компаний, производящих чипы. Многие начали пятничную торговую сессию очень резко на фоне вчерашнего ралли на американских биржах, но затем развернулись на 180 градусов и так же резко пошли вниз. Причем, акции некоторых компаний не только растеряли все предыдущие достижения, но и закончили день значительно ниже показателей четверга.

Например, акции производителя оборудования для изготовления чипов Advantest вскоре после открытия торгов выросли на 3,35% и достигли рекордных высот, но закончили сессию со снижением на 2,79% и возглавили рейтинг пятничных неудачников Nikkei.

Еще один производитель оборудования Tokyo Electron тоже начал 19 мая с рывка на 3% и подъема до 11-месячного максимума, но закончил последний рабочий день недели на скромных 0,38%. Причем, в моменте ненадолго уходил даже в минус.

Рекордсменом дня в Nikkei стала компания Ricoh, рванувшая на 6,65% после объявления о возможном сотрудничестве с подразделением Toshiba в проекте по разработке и производству копировальных аппаратов и принтеров.

Лучший результат среди 33 секторов на Токийской бирже – показала сфера услуг с ростом на 1,46%. Приблизительно по одному проценту прибавили точное машиностроение и обычное машиностроение.