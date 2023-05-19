За счет средств населения: в ЦБ ждут «иранский сценарий» развития фондового рынка

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин считает, что через какое-то время российский фондовый рынок начнет бурно расти за счет средств населения, как это было в свое время в Иране. Об этом он рассказал на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир. KazanForum», передает агентство «Прайм».

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«Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий в том смысле, что с большой, со значимой опорой на внутреннего инвестора — может быть, через какое-то время через привлечение внешних инвесторов — мы сумеем очень серьезно расти на фондовом рынке капитала», — заявил Чистюхин, отвечая на вопрос первого зампреда правления Сбера Александра Ведяхина о возможности в России «иранского эффекта».

По словам Ведяхина, биржевой индекс Ирана с 2019 года по 2020 год вырос в шесть раз за счет того, что свободная ликвидность населения, ограниченного в инвестировании за рубежом, вышла на внутренний рынок.

