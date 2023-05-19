Журналист и общественный деятель из Эфиопии Ледет Мулета рассказала, что Эфиопия тоже перенесла войну, которая два года назад закончилась, но аграрный сектор не может восстановиться до сих пор, из-за чего в стране голод.

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«А в Запорожской области несмотря на войну крестьяне не разбежались, они продолжают возделывать землю, — сказала Мулета. — Они патриоты, я тоже патриот. Я увидела, как у них загорелось зерно для посева из-за обстрела, и они не испугались, а стали его тушить. Я тоже стала помогать им. Это было бы трагедией, если бы не удалось это зерно посеять, ведь оно так нужно моей Родине. Я увидела, как фермеры в Запорожской области ведут посевную под обстрелом со стороны Украины, и я не понимаю, зачем России нужна зерновая сделка с Украиной. Эти героические фермеры вырастят много зерна, у них должно быть преимущество, главное, чтобы Америка не мешала им продавать свой урожай».

О том, каким может быть урожай, рассказала заместитель председателя Совета Министров — министр АПК и продовольственной политики Запорожской области Светлана Шевченко.

«В прошлом году удалось собрать около 2,2 млн тонн зерна с 900 тысяч га, — сказала Шевченко. — Это — не большой урожай. Мы только осенью вошли в состав России и не могли подготовиться к уборочной».

Все лето ВСУ обстрелами поджигали поля и разоряли крестьян, Россия в то время не успевала помочь топливом и техникой. Но в этом году, несмотря на все еще продолжающиеся обстрелы, успехи будут другими.

«После воссоединения с Россией, мы сделали все, чтобы сохранить людей на земле, рассказывает вице-премьер Запорожья. — Учли все хозяйства, обеспечили крестьян паспортами, а следом за этим — субсидиями и субвенциями на подготовку к посевной. Люди не привыкли к заботе, и когда получили государственную поддержку — удивились. И очень тепло откликнулись — вернулись на землю, с благодарностью начали работать».

По словам Светланы Шевченко, в области сейчас зарегистрировано 1500 фермерских хозяйств. Под посевную фермерам отдали дополнительно к прошлогодним 900 тыс. еще более 70 тыс. гектаров пустовавших земель. Всю помощь фермеры получают в режиме «одного окна»: они теперь знают, где и как заказать удобрения и семена.

«Мы ожидаем, что урожай будет в несколько раз выше, чем в прошлом году», — резюмирует Шевченко.

«Я был удивлен, когда увидел у фермеров в Запорожье абсолютно новую технику хорошего качества из России и Белоруссии, — сказал журналист и аналитик в сфере аграрного сектора Озгур Алтынбаш из Турции. — Даже в нашей стране не все так хорошо оснащены. Конечно, было удивительно смотреть, как люди сеют, а совсем рядом гремят взрывы. Русские фермеры шутили, что из-за шума техники взрывов не слышно. Я рад, что Турция помогает экспортировать зерно из Украины, но удивлен, что она не делает этого с российским зерном».

«Мы найдем, куда продать свое зерно, — успокоил наблюдателей министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов. — В области создан государственный зерновой оператор, который взаимодействует с фермерами и покупателями по всему миру, помогает в заключении договоров и берет на себя логистику: начиная от доставки техники фермерам, и заканчивая отгрузкой урожая. Он позаботится о том, чтобы выручка земледельцев была достаточной для жизни и расширения производства на будущий год».

По словам Гуськова, порт Бердянск сейчас загружен всего на 40%, и мощностей для отправки урожая ему вполне хватит, справиться с возросшей нагрузкой должны и железные дороги, а сейчас в порядок приводятся автострады, по которым к осени грузовики смогут перемещаться без препятствий и трафика.

Журналист из Ирана Ахмад Вахшитех обратил внимание на посевы огурцов. «Не знал, что в России можно выращивать много огурцов, и что они считаются здесь овощем, — сказал он. — В Иране огурцы считаются дефицитным фруктом». По его мнению, огурцы из Запорожья пользовались бы спросом в Иране.