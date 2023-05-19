Золото без лихорадки

Госдума готовится рассмотреть законопроект «О старательской деятельности», который разрешит золотодобычу индивидуальным предпринимателям. По замыслу авторов инициативы, ее принятие позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест на Дальнем Востоке и в Арктике, а бюджеты всех уровней получать дополнительные миллиардные поступления.

Зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассчитывает, что законопроект будет принят течение 2023 года, а в марте следующего уже вступит в силу.

Сейчас золотодобыча в России разрешена только юридическим лицам. Этим занимаются как крупные игроки, так и небольшие артели. По данным Союза старателей России, в объеме добычи драгоценного металла в стране доля объединений старателей составляет около 60%. Главная новелла внесенного в Государственную Думу законопроекта в том, что теперь возможность заниматься золотодобычей могут получить физические лица. То есть он будет регулировать деятельность по добыче россыпного золота индивидуальными предпринимателями на неперспективных для промышленного освоения мелких россыпных месторождениях или отработанных (техногенных) россыпях, а также определять условия осуществления такой деятельности. Порядок продажи (сбыта) добытого золота сам по себе законопроект регулировать не будет. «Необходимо отметить, однако, что на старателей будут в целом распространяться правила использования и обращения золота, установленные действующим законодательством о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Правительством будут установлены особенности применения таких правил для старателей», - пояснили в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как стать старателем

После принятия законопроекта для того, чтобы стать старателем, достаточно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а затем получить старательский участок, подав заявление через интернет-портал «НаДальнийВосток.рф». «Подписав электронной подписью договор пользования участком, гражданин автоматически, без дополнительных формальностей, получит электронное разрешение на добычу золота, а также право использовать часть водного объекта (например, ручья, реки), которая примыкает к старательскому участку, для намыва золота», - рассказали в Минвостокразвития.

Старатели будут облагаться обычным НДФЛ, при этом они будут освобождены от его уплаты в отношении дохода от реализации 1 кг золота ежегодно. А функции агента по уплате НДС при продаже золота будет нести покупатель как профессиональная сторона рынка.

В правительстве ожидают, что, в первую очередь законом воспользуются жители дальневосточных и арктических регионов, где он и будет работать первые 3 года после принятия. В этих регионах расположены многие месторождения, живут люди, которые уже знакомы с золотодобычей.

«Поэтому мы ожидаем, что в первую очередь старательской добычей заинтересуются жители именно этих регионов, в том числе те из них, кто уже имеет представление о процессе добычи золота и хочет начать добывать этот металл по «белой» схеме», - уточнили в ведомстве. При этом его представитель пояснил, что постоянное проживание на Дальнем востоке и в Арктической зоне не является обязательным требованием к потенциальным старателям – они могут приехать и из других регионов страны. А значит принятие законопроекта будет еще и подспорьем для переезда граждан в такие регионы.

А по прошествии трех лет его действие планируется распространить и на остальные регионы – при их желании участвовать в его реализации. Предполагается, что в течение «пилотных» лет будет проанализирован опыт его применения на Дальнем Востоке и в Арктике, после чего будет принято окончательное решение о подключении других субъектов Федерации.

Где и что позволят старателям

Согласно законопроекту, утверждать возможные для старательской деятельности территории будут федеральные органы власти, в том числе природоохранные, по предложениям регионов. Такие ограничения необходимы, чтобы защитить интересы других граждан, оградить природу от негативных воздействий. Предполагается, что первыми для старателей-«частников» откроют бывшие промышленные участки, не интересные с точки зрения промышленной добычи. В дальнейшем, когда перечень разрешенных территорий расширится, запрет сохранится на добычу в заповедниках, санитарных зонах источников питьевого водоснабжения, территориях объектов культурного наследия, на сельхозземлях, а также в зонах с особыми условиями использования.

Кроме того, закон ограничит «частников» в использовании оборудования. Помимо ручного инвентаря, допускается использовать оборудование мощностью не более 5 киловатт, транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не более 3,5 тонны. Такой подход позволит достичь баланса, с одной стороны не позволяя размахнуться на промышленные масштабы, с другой избежать совсем «дедовских» способов. Категорическое «нет» в законе сказано способам, способным нанести существенный вред окружающей среде: использованию взрывчатых веществ, мощной техники, применению ряда химических средств.

Новые возможности роста

«Представляется, что указанный льготный налоговый режим будет способствовать повышению привлекательности старательской деятельности, привлечению в отрасль новых участников и «обелению» оборота золота», - считают в министерстве.

Участники рынка также считают, что принятие закона сделает добычу и последующий оборот драгметалла более цивилизованным. «Наша компания ООО «Беринг Золото» реализует проект по добыче россыпного золота промышленным способом в статусе резидента ТОР "Чукотка" на территории Чукотского автономного округа. И хотя данный законопроект напрямую ООО «Беринг золото» не касается, считаю, принятие верным шагом в давно назревшей проблеме. Но сразу должного эффекта он не даст, и потребуется дальнейшая его адаптация под сложившиеся реалии, вследствие чего легализуется незаконная старательская деятельность, сократится нелегальная добыча и преступный оборот золота, а также будут созданы новые рабочие места для жителей субъектов ДФО и территорий Арктической зоны России», резюмировала GR-директор УК «Берингия» О.Н. Завгородняя.