АФК «Система» приобрела группу Natura Siberica

ПАО АФК «Система» стало владельцем 100% в уставном капитале АО «Органик Рус», которому принадлежит ряд российских производителей косметики, входящих в группу Natura Siberica.

Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков отметил, что Natura Siberica — сильный качественный актив и узнаваемый бренд с многолетней историей. «Компания обладает большим потенциалом дальнейшего роста бизнеса за счет расширения производства и продуктовой линейки, оптимизации бизнес-процессов и развития R&D, а также консолидации российского косметического рынка. Мы уверены, что инвестиции АФК "Система" и наша экспертиза по построению лидеров в сфере ритейла ускорят рост Natura Siberica и помогут ей занять лидирующие позиции на косметическом рынке России», — приводятся в пресс-релизе слова Ситдекова.

Сумма сделки не раскрывается.

Natura Siberica — ведущий российский производитель органической косметики, реализующий продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica и «Рецепты бабушки Агафьи». В общей сложности компания выпускает свыше 1600 SKU. В минувшем году выручка группы превысила 10 млрд руб.

В январе прошлого года генеральным директором Natura Siberica был назначен экс-топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ, что разрешило длительный корпоративный конфликт, связанный со смертью основателя косметической компании Андрея Трубникова и борьбой его наследников за активы предприятия. Вскоре после этого появилась информация о том, что АФК может стать владельцем Natura Siberica.