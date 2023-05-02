Акции дня: бумаги «Россетей» растут лучше рынка

В лидеры торгов на Мосбирже вышли акции компании «Россети» по итогам сессии во вторник, 2 мая. Котировки поднялись на +2,51% до 0,11 руб. за штуку.

Интерес к акция вырос на фоне новостей о повышении тарифа на передачу электроэнергии. Кроме того, 4 мая ожидается заседание совета директоров компании «Россети Центр» по дивидендам за 2022 год. Рынок также ожидает решения по дивидендам для всей группы компаний, так что итоги заседания по подразделению могут прояснить перспективы по выплатам для головной компании.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -2,07 % до 2580,51 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,35% до 1019,67 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:51 мск составила 75,69 долларов за баррель (-4,67%). Российская валюта укреплялась– 79,62 руб. за доллар.