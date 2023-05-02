JPMorgan не вытянул Dow Jones

В понедельник на фондовых площадках США трудно было ожидать особого оживления. На многих биржах мира был выходной, да и вся неделя не располагала к резким движениям: на ней выходит немало важных данных, а сегодня еще и начинается двухдневное заседание ФРС. Низкая активность вообще характерна для дней, предшествующих решениям по ставке.

«Рынки просто сидят и ждут начала заседания ФРС, а уже потом стартует корректировка позиций, – пояснял вчера на CNBC управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс. – Это своего рода затишье перед бурей».

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В том, что в среду ставка будет поднята на 25 б.п. до 5–5,25%, рынок не сомневался, но, как всегда, важны нюансы. События этих выходных и понедельника, как и вышедшая вчера статистика, прояснили ближайшие перспективы, но более отдаленные, напротив, затуманили.

Крупнейший с 2008 года банковский крах в США – падение First Republic Bank – рынок и регулирующие органы оценивают несколько по-разному. Последние склонны, как и глава JPMorgan Chase Джейми Даймон, которому достались депозиты и часть активов проблемного банка, заявлять, что худшая часть кризиса позади. О том же говорит и часть аналитиков, считающая, что продолжатель дела Дж. П. Моргана, лично победившего панику 1907 года, остановил кризис доверия.

Вот только банковские акции отреагировали на эти события падением. Индекс KBW Regional Banking потерял вчера 2,6%, а Nasdaq Bank – 2,1%.

При этом, например, акции Valley National Bancorp рухнули на 19,7%, HomeStreet – на 17,8%, Generations Bancorp NY – на 13,3%, Republic First Bancorp – на 11,4%, HarborOne Bancorp – на 10,7%, а PacWest Bancorp – на 10,6%. На веру в светлое будущее региональных банков США это как-то не очень походит.

Но падали не только они. Индекс KBW Bank, в который входят крупнейшие банки, потерял вчера 1,8%. Акции именно JPMorgan Chase, впрочем, подскочили на 2,1%, став лидером в составе Dow Jones Industrial Average. Но и это не помогло последнему завершить день в плюс: Dow упал на 0,14%, S&P 500 – на 0,04%, а Nasdaq Composite – на 0,11%.

Разрастание проблем банков означает падение кредитования и приближение рецессии. Но если считать, что кризис уже позади, то ничто не мешает ФРС продолжать в борьбе с инфляцией задирать ставку. Это опять-таки ведет к замедлению экономики.

Другой вопрос, что на самом деле думают чиновники. Но понедельничная статистика навевала рынку нерадостные предположения – и доходность 10-летних казначейских облигаций росла на протяжении всей торговой сессии.

PMI в производственном секторе вырос до 47,1 в апреле c 46,3 в марте. Последнее было самым низким значением с мая 2020 года. Занятость тоже восстанавливается, а расходы на строительство в США выросли больше, чем ожидалось. Как заметил вчера Reuters старший управляющий портфелем Northwestern Mutual Wealth Management Мэтт Стаки, это не только укрепило ожидания повышения ставки в мае, но и увеличило шансы на ее подъем в июне.

«Теперь май – дело решенное, и в игре июнь, – говорил он. – Сильные данные означают, что ФРС, вероятно, продолжит ограничительную политику. Чем выше она вынуждена будет поднять процентные ставки, и чем дольше ей придется удерживать их на этом уровне, тем значительнее риск более глубокой и продолжительной рецессии».

Но здесь очень многое зависит как от будущей траектории инфляции, так и от развития банковского кризиса. Серьезные финансовые потрясения (и не только в банках) вполне способны убедить ФРС перейти к смягчению политики. Но пока что экономика уже отчетливо снижается, а потребительские цены все еще растут слишком быстро.

«В этом году должно наблюдаться что-то вроде стагфляции – неуступчивая инфляция и замедление экономического роста, – говорила вчера Bloomberg финансовый менеджер Schroders Plc Келли Вуд. – Так будет, пока что-нибудь на рынках не сломается и ФРС не будет вынуждена снизить ставки. Мы по-прежнему считаем, что облигации станут лучшим классом активов в 2023 году. Более высокая доходность в течение длительного времени, пока что-то не сломается – это плохая среда для рисковых активов, но довольно перспективная обстановка для инструментов с фиксированным доходом».

