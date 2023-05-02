Банковский кризис: ужасный конец и ужас без конца

«Эта часть кризиса закончилась», – утверждал вчера глава JPMorgan Chase Джейми Даймон, после того, как выиграв аукцион, его банк получил право на депозиты и многие активы First Republic. За $10,6 млрд к JPM отойдут кредиты на $173 млрд, ценные бумаги на $30 млрд, но он возьмет на себя и обязательства перед клиентами – на $92 млрд.

Для Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), которая с воскресенья управляет First Republic, это означает сокращение расходов. Иначе ей пришлось бы ради снижения паники опять, как и после первых двух крупных банкротств, заявлять, что все депозиты ликвидируемого банка гарантированы государством.

Теперь проект обойдется Фонду страхования депозитов FDIC примерно в $13 млрд. В марте SVB стоил ему $20 млрд, хотя First Republic и крупнее, и именно последнему краху теперь принадлежит титул крупнейшего банкротства банка в США с 2008 года.

«Казначейство воодушевлено тем, что этот вопрос был решен с наименьшими затратами для Фонда страхования депозитов и таким образом, чтобы защитить всех вкладчиков, – заявил вчера представитель Минфина США. – Банковская система остается надежной и устойчивой.»

Такие заявления неслучайны. Вопрос этот, как и в случае со спасением банков во время кризиса 15-летней данности, уже превращается в политический. Тогда многих возмущало, что ошибки частных банкиров покрыли налогоплательщики, и сейчас это тоже не всем нравится. Как, впрочем, и то, что крупнейший банк JPMorgan Chase станет еще крупнее и влиятельнее.

Приходится оправдываться. Этим вчера занялся даже президент США Джо Байден, сообщивший прессе, что теперь-то банковская система стабильна и безопасна, а деньги налогоплательщиков не пострадают. И аналитики ряда крупных банков, конечно, хором заговорили о том, что кризис ликвидности позади, не говоря уж о кризисе доверия.

Но проблема в том, что все это слышали уже не раз – и после первых нынешних банкротств, и потом. Особенно много было разговоров о том, что все плохое позади, полтора месяца назад. Тогда тот же JPMorgan Chase совместно с тем же Минфином сколотил консорциум из 11 крупнейших банков, которые положили $30 млрд на депозиты 14-го по размеру First Republic.

И все же с воскресенья на понедельник на 39 году жизни многострадальный банк скончался. Поверить в то, что именно на этот раз власти не выдают желаемое за действительное, рынку было непросто, и его реакцией на всю эту историю стала распродажа банковских акций.

Сильнее всего пострадали бумаги региональных банков США. Индекс KBW Regional Banking упал вчера на 2,6%. Особенно сильно рухнули акции Valley National Bancorp (на 19,7%) и PacWest Bancorp (на 10,6%). Первая владеет Valley National Bank, а вторая – Pacific Western Bank. С начала года их бумаги упали на 33,4% и 60,5% – рынок давно видел в них слабые звенья и теперь прощупывает: не это ли очередные жертвы?

Рынок, впрочем, готов рассматривать и варианты с более крупными банками. Индекс KBW Bank, в который они входят, потерял вчера 1,8%. Из 20 его участников лишь бумаги JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup остались в плюсе. Рынок верит в то, что гиганты выстоят и, быть может, даже продолжат пытаться стабилизировать ситуацию. Но – только гиганты. Даже акции PNC Financial, участвовавшего в торгах по First Republic, вчера потеряли 6,1%.

«Это еще не конец, – говорил вчера на CMBC бывший главный операционный директор Goldman Sachs Гэри Кон. – Я не думаю, что этими тремя все завершится. Кризисы так просто не заканчиваются. В банковском мире возникнут и другие проблемы.»

