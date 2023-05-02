Бутсы для футбола: как правильно подобрать футбольные бутсы

Сегодня производители бутс активно используют новейшие технологии, позволяющие добиться на поле лучших результатов. Главное – ответственно подойти к вопросу выбора футбольной обуви и обратить внимание на ряд критериев.

Бутсы для футбола: как правильно подобрать

В первую очередь стоит начать с выбора подошвы. Она разделена на несколько типов, каждый из которых имеет свою маркировку:

SG. Подходит для мягких площадок, дополнена 6-8 основными металлическими и несколькими пластмассовыми шипами. Используется преимущественно на натуральном газоне. В некоторых моделях предусмотрена возможность менять шипы.

FG. Такую подошву выбирают для твердых и более жестких площадок. Дополняется 9-14 шипами из пластика или полиуретана.

MG. Универсальный вариант, который подходит для игры практически на любой площадке. Сопровождается 12-20 шипами, в некоторых случаях их количество может достигать 24.

TT. Главная особенность данной подошвы заключается в наличии большого количества 5-мм. шипов из резины, за счет чего обеспечивается прекрасное сцепление с твердой поверхностью. Подходит для искусственного или гравийного покрытия.

AG. Используется исключительно на искусственной траве, дополняется 14-28 коническими или кратерообразными шипами.

IT. Бутсы с этой подошвой выбирают для игры в помещении. Благодаря отсутствию шипов и рельефному узору обеспечивается отличное сцепление с покрытием спортзала.

Также важно обратить внимание на материалы, использующиеся при изготовлении бутс. Чаще всего речь идет об искусственной или натуральной коже. Первый вариант применяют для бюджетной обуви. Такие бутсы имеют высокий уровень прочности, служат долгий срок и не растягиваются. Однако стоит понимать, что искусственное покрытие плохо дышит, поэтому когда футболист активно двигается, его стопа начинает потеть.

Что касается натуральных материалов, здесь используется телячья кожа или кенгуру. Такие бутсы должным образом пропускают воздух, всегда комфортно сидят на ноге, являются эластичными и максимально легкими. При этом они изнашиваются быстрее, чем аналоги из искусственных материалов.

Отдельного внимания заслуживает вопрос размера обуви. Очень важно, чтобы бутсы плотно «сидели» на ноге, но не сдавливали ее и не затрудняли кровоснабжение. Для определения подходящего размера можно надеть носки для футбола, поставить ступни на листы бумаги и обвести их карандашом, после чего измерить длину.

Популярные бренды: Nike, Adidas, Puma

Самое время поговорить о наиболее популярных производителях футбольных бутс. В первую очередь стоит упомянуть продукцию Найк, которая разделена на несколько типов (от Club до Elite в зависимости от навыков футболиста) и прекрасно пропускает воздух, надежно фиксирует голеностоп, имеет прочную подошву и стильный дизайн.

Бутсы Адидас привлекают своей надежной и при этом свободной фиксацией, водоотталкивающим бесшовным верхом, облегченной подошвой, а также превосходным сцеплением с мячом.

Отдельного внимания заслуживают бутсы Пума, которые уже давно стали выбором мировых звезд футбола. В этой обуви будет комфортно как вратарям, так и нападающим, защитниками. Она производится из высококачественных материалов с применением современных технологий. Футбольные бутсы гарантированно оправдают ваши ожидания, если вы ответственно подойдете к вопросу их выбора и купите обувь хорошо зарекомендовавших себя брендов.