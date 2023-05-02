Детский фестиваль «Счастливое детство»

В обилии предложений, обрушивающихся на детей и их родителей в современном обществе, крайне сложно подобрать качественный досуг для подрастающего поколения, в основе которого лежали бы традиционные семейные ценности. Основная задача фестиваля – отобрать и показать детям, а особенно их родителям, разнообразие увлекательного, доброго и познавательного контента с позитивной повесткой, представить проверенных партнеров, авторов, исполнителей, брендов, для формирования критической оценки у детей и их родителей.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа:

- Мюзикл «Пеппи Длинныйчулок» по повести А. Линдгрен в постановке заслуженного деятеля искусств России и заслуженного артиста России Александра Федорова – художественного руководителя Детского Музыкального театра юного актера.

- «Дискотека Детского радио» с выступлениями артистов, чьи песни звучат в эфире радиостанции: Милана Хаметова, Milana Star, Алиса Буслова, Тая Скоморохова, KINDERSTAR, Детский хор «Великан», Ансамбль «Семицветик», группа «Волшебники двора», Лиза Глебова, группа «Рили», группа «Без игрушек», группа «БУМ», группа «Динамичные ребята», Арина Заболотник, группа «Зажги сердца», Ульяна Зотова, Полина Короткова, София Мосейчук, группа «Нужные Люди», группа «Стильняшки», Лавринович Яна и другие.* Хедлайнеры фестиваля – Galibri & Mavik.

Выступление Большого детского хора имени В.С. Попова.

Литературная зона от издательства «Никея».

Музыкальная зона от «Школы Детского Радио».

Киноплощадка от телеканала «СОЛНЦЕ».

Зона моды от организаторов фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра»

Выставочные и торговые пространства.

В течение дня на всей территории «Крокус Сити» пройдут интерактивные программы, посвященные Дню защиты детей, в фестивале также примут участие Vegas City Hall, Крокус Сити Океанариум и ТРК «VEGAS Крокус Сити».

Фестиваль «Счастливое детство» станет масштабным пространством для знакомства детей и их родителей с музыкальной культурой, книгами, кинофильмами и мультфильмами, спектаклями, цифровыми технологиями, воспитывающими в детях высокие нравственные идеалы, чувство ответственности, справедливости, взаимоуважения и доброму отношению друг к другу.