Движение поездов на участке Унеча — Рассуха в Брянской области полностью восстановлено

Российские железные дороги (РЖД) сообщили о запуске движения поездов на перегоне в Брянской области, приостановленного в понедельник из-за подрыва путей.

«В 4.53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги», — говорится в сообщении МЖД (Московская железная дорога, территориальный филиал АО РЖД).

Уточняется, что в ликвидации последствий ЧП участвовало около 300 человек и три восстановительных поезда, уложено около 100 м железнодорожного полотна.

По данным МЖД, поезд Новозыбков — Москва прибыл в пункт назначения по графику, в 05:12; прибытие поезда Новозыбков — Москва ожидается также по расписанию, в 10:24. Вместе с тем сообщается о двухчасовой задержке поезда Климов — Москва.

Напомним, накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железнодорожных путей в Унечском районе, в результате которого с рельсов сошел грузовой состав. Инцидент произошел на 136-м километре маршрута Брянск — Унеча. В РЖД уточнили, что из-за взрыва загорелся локомотив, движение на участке Унеча — Рассуха было приостановлено.