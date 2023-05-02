Крупнейший покупатель СПГ обескуражил насчет цен на сжиженный газ

Спотовые цены на СПГ упали с прошлогоднего рекордно высокого уровня, но во многом благодаря удачному стечению обстоятельств прошлой зимой (2022-2023), заявил председатель правления и главный исполнительный директор японской энергетической компании Jera Юкио Кани.

Он вступил в должность с апреля этого года. Более теплая, чем ожидалась, погода и пандемические ограничения в Китае снизили спрос на топливо, — заявил эксперт. В Bloomberg подчеркивают, что компания Jera является крупнейшим в мире покупателем СПГ. Отметим, что она была создана в результате объединения подразделений Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power.

Статья по теме: Вердикт аналитиков: Европа проиграла битву за газ

Этой зимой (2023-2024) в связи с предполагаемым ростом импорта газа в Европе и потенциальным увеличением спроса в Китае после отмены ограничений, связанных с пандемией, цены могут снова подскочить, если наступят суровые погодные условия, сказал Кани. По его словам, покупатели не имеют права «ослаблять бдительность».

28 апреля Jera объявила, что договорилась о 20-летнем контракте на СПГ с американским поставщиком Venture Global LNG. По словам Кани, хотя компания и ожидает, что спрос на СПГ в Японии снизится в течении следующего десятилетия, показатель может оставаться на прежнем уровне по мере строительства новых центров обработки данных и заводов по производству полупроводников. «Объекты этих двух типов потребляют электроэнергию, что затрудняет прогноз спроса», — сказал эксперт.

Jera также работает над поддержкой планов Японии по использованию аммиака и водорода для обезуглероживания существующих тепловых электростанций. Совсем недавно на встрече министров энергетики и окружающей среды G7 данная стратегия получила поддержку со стороны других стран. По словам Кани, использование аммиака для выработки электроэнергии может создать значительный спрос на газ, который подобен тому спросу, который существовал во время зарождения индустрии сжиженного природного газа 50 лет назад в Японии. Соответственно, текущая сиутация оправдывает инвестиции в цепочку поставок.

