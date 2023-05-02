«Лукойл» увеличил добычу и нефтепереработку

«Лукойл» в 2022 году нарастил добычу углеводородов на 7%, нефтепереработку — на 11,3%, а экспорт нефти увеличился на 14,1% благодаря росту поставок на собственные НПЗ в Европе, говорится в годовом отчете компании.

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«По итогам 2022 года добыча углеводородов группы составила 2,3 млн баррелей н.э. в сутки, из которых 76% — жидкие углеводороды, а 24% — природный и попутный нефтяной газ (ПНГ). Добыча без учета проекта Западная Курна-2 выросла на 7% по сравнению с 2021 годом», — говорится в отчете.

Добыча нефти с газовым конденсатом за 2022 год без учета проекта Западная Курна-2 составила 85 млн тонн. Отмечается, что такая динамика была обусловлена параметрами соглашения ОПЕК+, а также приобретением в 2022 году долей в добывающих активах в РФ, Азербайджане и Мексике. Без учета приобретений рост добычи составил 3,4%.

На территории России в прошлом году «Лукойл» добыл 81 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 6,6% больше, чем в 2021 году, и составляет 15,1% от общероссийского объема добычи в соответствии с данными Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

«По итогам 2022 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы выросла на 11,3% по сравнению с 2021 годом, до 70,1 млн тонн. Рост объемов переработки обусловлен, в основном, максимальной загрузкой зарубежных НПЗ группы в связи с рекордно высокой маржой переработки», — следует из материалов компании.

Объем переработки в прошлом году составил 82% от объема добычи нефти компании. На российские НПЗ пришлось 63% суммарных объемов переработки.

Экспорт нефти за год в «Лукойле» оценили в 35,4 млн тонн, что на 14,1% больше, чем в 2021 году. В компании это объяснили ростом поставок на собственные НПЗ в Европе «в связи с увеличением загрузки заводов». Общий объем реализации нефти при этом снизился на 48,5%, до 49,3 млн тонн. На внутреннем рынке было продано 1,7 млн тонн нефти по сравнению с 2,7 млн тонн в 2021 году.