Малые технологические компании получат шанс обойти большие

Правительство внесло в Госдуму законопроект, определяющий правовые основы деятельности технологических компаний в РФ, а также принципы их господдержки. В документе, который был размещен в электронной базе Думы вечером предпоследнего рабочего дня апреля, прописан порядок отнесения организаций к малым технологическим компаниям, а также контуры мер по их поддержке.

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Законопроект «О развитии технологических компаний в Российской Федерации» дает нормативные определения таких понятий, как «инновационная технология (инновационные технологии)», «технологическая компания», «малая технологическая компания», а также критерии для признания организации малой технологической компанией в целях предоставления ей мер господдержки.

Организацию смогут отнести к таковой на основании результатов экспертизы (экспертного заключения). По ее итогам она может быть включена в реестр малых технологических компаний, что станет основанием для получения мер господдержки.

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Предлагается установить следующие критерии отнесения к малым технологическим компаниям:

• непревышение предельного значения объема выручки организации от реализации товаров как собственного производства, так и ранее приобретенных, за предшествующий календарный год;

• соответствие основного вида экономической деятельности организации одному из основных видов экономической деятельности, включенному в перечень правительства РФ (по ОКВЭД);

• соответствие уровня научно-технического потенциала организации уровню, определенному правительством;

• наличие возможности применения инновационных технологий при разработке и (или) производстве продукции.

Порядок отнесения организаций к малым технологическим компаниям будет устанавливаться правительством. Также кабмином будут определяться их категории. Предполагается, что в зависимости от объема выручки компаний могут быть выделены три группы: от до 300 млн рублей, от 300 млн до 2 млрд рублей и от 2 млрд до 4 млрд рублей.

Организации, ранее получившие господдержку инновационной деятельности, в случае их соответствия новым критериям по предельному объему выручки и основному виду экономической деятельности, будут отнесены к малым технологическим компаниям в упрощенном порядке.

Экспертиза малых технологических компаний будет проводиться федеральными институтами инновационного развития и некоммерческими организациями. Перечень центров экспертизы малых технологических компаний будет утверждаться правительством РФ.

«Данную инициативу оцениваю положительно и считаю, что она позволит технологическим компаниям быстрее развиваться. Также предлагаемый законопроект поможет избежать выделения государственных средств на уже развитые компании, которым не требуется значительная государственная поддержка. Определение критериев малых технологических компаний сделает возможным разработку дополнительных мер, способствующих дальнейшему росту и разработке новых инновационных продуктов», — говорит юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов.

По словам эксперта, положительный эффект от правового регулирования выражается в том, что компании, относящиеся к малым технологическим, смогут конкурировать с крупными и получать дополнительную государственную поддержку. Крупные технологические гиганты уже не будут так превалировать над остальными, парализуя их дальнейшее развитие, а малые компании смогут выделяться на фоне крупных игроков и получать дополнительные преференции и гранты.

Однако, отмечает Александр Шарапов, далеко не все малые технологические компании смогут просуществовать такое количество времени, которое позволит говорить о возврате государственных инвестиций, поэтому какие-то потери государство так или иначе понесет. Как считает юрист, от данного негативного фактора можно защититься на этапе отбора — путем отсеивания заявителей, не соответствующих тем или иным признакам.

Главное, ребята, сердцем не стареть

В последнее время государство уделяет пристальное внимание вопросу развития собственных IT и технологических компаний, обращает внимание партнёр, руководитель практики «правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. Импортозамещение во всех сферах, а в особенности в сфере IT, являлось и является вопросом стратегической безопасности государства, а потому поддержка технологических компаний стала столь необходимой для их роста. Любое крупное государственное финансирование требует соответствующей четкой регламентации и нормативной базы, чем и вызвана разработка рассматриваемого законопроекта.

Хороша или плоха эта инициатива? Очевидно, указывает Мария Любимова, что она крайне необходима для установления четких правил игры в данной сфере. Кроме того, создание единого реестра, предусмотренного законопроектом, может быть дополнительным способом привлечения не только государственной поддержки, но и частных инвестиций в технологические компании.

Принятие закона о поддержки малым технологическим компаниям (МТК) обусловлено в первую очередь желанием правительства сконцентрировать средства государственной поддержки в действительно значимых для страны проектах, уверен финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Недаром, по его мнению, важным моментом является, то, что Кабмин берет это все под жесткий контроль. Существующие и вновь созданные центры экспертизы будут утверждаться непосредственно правительством РФ.

«Я думаю, ключевым моментом станет создание реестра МТК, ведь в сущности все задуманное – это рациональное распределение денег. На мой взгляд, приоритетными отраслями, которым необходимая поддержка нужна была еще вчера, являются разработка и производство лекарственных препаратов, полный цикл глубокой технологической переработки нефтегазового сырья и разработка прорывных инноваций в области зеленой энергетики», — полагает Станислав Бовт.

Но законопроект не вводит новые меры поддержки, а по сути систематизирует критерии для их предоставления, отмечает основатель и генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин. Поэтому действующие меры поддержки после его принятия могут быть актуализированы, а новые, вероятно, будут ссылаться уже на новые критерии. Если закон будет принят, главное, чтобы правительство на практике правильно расставило акценты, а остальные звенья цепочки сработали вовремя и слаженно — чтобы поддержка своевременно доходила до бизнеса, который в ней нуждается.

«У нас в стране очень много талантливых ребят, которые могут предложить полезные устройства и программные продукты. Многие из таких проектов уже просчитаны, имеют понятную схему монетизации и развития. Как правило, такие проекты сталкиваются с трудностями в самом начале пути. В первую очередь, я говорю про финансы, конечно, но и экспертная и правовая поддержка тоже необходимы. Многие малые технологические компании на первом этапе «сидят» исключительно на грантах — но ведь чтобы грант получить, нужно понимать, как работает система, какие есть критерии, как подтвердить соответствие компании им. Зачастую если поддержку найти не удается, реально полезные и нужные разработки уходят «в стол», — рассказывает эксперт.

Главное, что могут дать бизнесу заявленные в законопроекте критерии, уверен Андрей Бородкин, — это прозрачность, понимание, как работает система. Но пока законопроект такого понимания не дает и по сути ничего не меняет. Поэтому ждем последующих постановлений правительства, которые уже покажут, как система будет работать на практике.