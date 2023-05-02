Минобороны РФ рассказало о ходе боевых действий в западной части Артемовска

Министерство обороны РФ представило новые сведения о ходе спецоперации.

«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной республики, Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сводке ведомства. Уточняется, что за сутки на этом направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское (ЛНР), а также Серебрянка и Григоровка (ДНР), указывается в сообщении; в общей сложности там уничтожено до 65 бойцов ВСУ. В районе Григоровки поражен склад боеприпасов.

Российские штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска, информирует Минобороны РФ. «За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи», — уточняется в сводке министерства. Всего на Донецком направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20, сообщают в оборонном ведомстве.

На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери противника составили около 80 военнослужащих, указывается в сводке.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области», — отмечает также российское оборонное ведомство.