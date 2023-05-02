Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни

Российский модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Об этом сообщил Первый канал со ссылкой на супругу знаменитого кутюрье. Пресс-секретарь модного дома Юдашкина подтвердила эту информацию, передает ТАСС.

Валентин Юдашкин родился в 1963 году в поселке Баковка Одинцовского района Московской области, в 1986-м с отличием окончил индустриальный техникум по специальностям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика», работал в Центральном проектно-конструкторском бюро при Министерстве бытового обслуживания. В 1991-м дизайнер основал дом моды Valentin Yudashkin, тогда же в Париже была показана его первая коллекция. В 1994-1996 годах кутюрье разрабатывал костюмы для российской олимпийской сборной, а в 2008-м участвовал в создании образцов формы для военнослужащих ВС РФ.

В 2016 году врачи диагностировали Юдашкину рак.