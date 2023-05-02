Одна страна за другой хотят оставить рынок без олова

Фьючерсы на олово опустились ниже отметки 27 тыс. долларов за тонну. Это объясняют тем, что опасения по поводу глобальной рецессии, истощающей спрос, побудили инвесторов закрывать длинные позиции.
Снижение произошло после недавнего ралли, которое приблизило цены к двухмесячному пику – почти 28 тыс. долларов. Тем не менее, фундаментальные показатели в олове по-прежнему поддерживались опасениями по поводу ограниченных мировых поставок.
Страхи инвесторов связаны с тем, что Мьянма запретила добычу олова. Экономические власти республики объявили, что вся деятельность по добыче и переработке будет приостановлена с начала августа, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы страны. На этом фоне оловоплавильные заводы Китая особенно подвержены риску, несмотря на то что они пытались сократить свою зависимость от руды из Мьянмы.
Напомним: 15 апреля цены на олово взлетели до максимума почти за два месяца, поскольку новости о запрете добычи в Мьянме, крупном производителе паяльного металла, усилили опасения по поводу его дефицита на рынке. По данным Геологической службы США, Мьянма занимает третье место в мире по запасам олова. И именно на Мьянму пришлось 77% китайского импорта оловянной руды в 2022 году, показывают таможенные данные КНР.
«В январе и феврале в Мьянме были проблемы, и произошло падение производства в Китае. Поставки были ограниченными», – заявил Reuters Джереми Пирс из Международной ассоциации олова (ITA). По оценкам ITA, в прошлом году на долю Китая приходилось около 47%, или 181 тыс. тонн мирового потребления олова, из которых 47700 тонн (26%) поступили из Мьянмы в виде олова в концентрате. А вот январе и феврале этого года Китай импортировал из Мьянмы около 5800 тонн олова в концентрате, что на 55% меньше, чем годом ранее, сказал Пирс.
Кроме того, Индонезия, крупнейший экспортер металла в рафинированном виде, рассматривает возможность введения запрета на поставки, чтобы стимулировать наращивание перерабатывающих мощностей в стране.
Оловянные качели
Спрос на олово на мировом рынке постепенно восстанавливается на фоне постепенного снятия ограничений после пандемии коронавируса в Китае, а также благодаря ряду других факторов, отмечает Антон Кравцов, финансовый эксперт маркетплейса «Финмир». В 2020 году, говорит он, из-за ковидного локдауна цена на олово обрушились до 12 700 долл. за тонну, но закрепиться ниже отметки 13 тыс. долл. ей не удалось.
В результате к марту 2022 года цена за тонну белого металла достигла рекордного исторического значения – 51 тыс. долл. За этим последовало коррекционное движение вниз, которое оказалась достаточно глубоким, но в октябре прошлого года появление крупных покупателей в районе 17500 долл. сформировало восходящую тенденцию, и закрытие 2022 года произошло вблизи отметки 25 тыс. долл.
В январе нынешнего года случился рост социальной напряженности и протестов в Перу – горнодобывающая компания Minsur приостановила добычу олова на руднике Сан-Рафаэль, дающем около 12% от общего объема мирового производства. Событие, конечно же, вызвало дефицит на рынке олова и цены на белый металл взлетели до отметки 32 680 долл. Однако выше 31850 долл. цена не пошла, и оттуда начались продажи.
В марте цена на олово опускалась до отметки 21600 долл., однако и эта коррекция закончилась, продолжает Кравцов. Новость о том, что власти Мьянмы, которая является третьей страной в мире по производству олова в концентрате, запретят добычу с 1 августа, вызвала рост котировок 17 апреля более чем на 11%. С начала года олово выросло в цене приблизительно на 6%, последняя неделя апреля закрылась ростом – олово на биржевом рынке торговалось возле уровня 26500 долл.
Скорее всего, предполагает эксперт, восходящий тренд продолжится, и ближайшем сопротивлением, где могут начаться продажи, станет отметка 29 200 долл. А если этот уровень будет преодолен, то следующим будет 31 850 долл. До конца года котировки могут обновить годовой максимум и достичь 34–35 тыс. долларов.