Ожившие фигуры из Звездных войн, разборки французских гангстеров, лучшие современные комиксы: самые интересные события мая

Выставки

«Жить дружно!» на ВДНХ

28 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ открылась выставка «Жить дружно!», посвященная 110-летию отечественной анимации. Здесь можно увидеть десятки героев, сотни советских и российских мультфильмов, которые сложились в одну анимационную летопись, структурно продуманную и понятную взрослым и детям. Гостей выставки ждут уникальные декорации и артефакты из знаменитых мультипликационных картин разных лет, материалы из госархивов, игровые куклы из серии мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене и «38 попугаев», а также эскизы выдающихся авторов анимационного кино, среди которых работы Леонида Амальрика, Александра Винокурова, Льва Мильчина и других. В зоне, посвященной современному периоду анимации, можно будет узнать интересные подробности о любимых «Трех котах», «Смешариках», «Фиксиках» и других современных мульт-персонажах. «Жить дружно!» — это уникальный проект, который впервые в таком масштабе рассказывает о феномене отечественной анимации и одинаково увлечет посетителей разных возрастов. Организаторы - бюро Planet9 и Союзмультфильм при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выставка ждет гостей до 01 октября.

«КОМИКС МИССИЯ. Эволюция рисованных историй в России»

До конца лета выставочный зал медиацентра парка «Зарядье» приглашает познакомиться с историей создания популярного литературного направления - комиксом. На выставке можно будет узнать о первых комикс-студиях и главных героях ХХ – XXI вв. А специальная зона студенческих экспериментов Факультета дизайна и медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС стала основой для разговора о перспективах отечественного комикса. Здесь зрители не только узнают об основных течениях и направлениях российских рисованных историй, но и смогут пережить иммерсивный опыт погружения внутрь комикса, мышления комиксом и самовыражения через комикс.

Помимо этого в рамках выставки проходит большая образовательная программа по данной тематике. В частности, организаторы подготовили еженедельные встречи, среди которых, кураторские экскурсии, мастер-классы от известных художников.

«В далекой-далекой Галактике»

Павильон №21 на ВДНХ стал местом притяжения для всех любителей знаменитой саги Звездные войны. Переступая порог здания можно полностью погрузиться в события, происходящие когда-то на экране. Всего для создания необычной атмосферы организаторы создали 16 тематических зон, каждая из которых посвящена отдельной сцене из киносаги. Поэтому прогуливаясь по экспозиции можно с легкостью встретить принцессу Лею, Дарт Вейдера, Люка Скайуокера, Мандалореца и, конечно же, Магистра Йоду. Кстати, в павильоне №21 впервые представили свыше десяти единиц космической техники: большая часть машин воссозданы в реальную величину — их высота превышает четыре метра.

Выставка «Искусство пропаганды» в Подземном музее парка «Зарядье»

Выставка представляет зрителю работы в жанре агитационной живописи известных советских художников и современных авторов, рассказывает об истоках становления и специфике жанра художественной пропаганды и наглядной агитации. В экспозиции представлены работы Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и других.

Проект не только знакомит современную аудиторию с шедеврами пропагандистского искусства, выдающихся российских и советских авторов, но и показывает малоизвестные работы из фондов российских музеев и частных собраний.

На сайте соорганизатора проекта арт-проп.рф представлены несколько сотен плакатов и рисунков в высоком разрешении, биографии авторов, статьи и видео лекции искусствоведов и публицистов. Публикации телеграм канала «АРТ-ПРОП: Два вождя после дождя» собрали более 8 миллионов просмотров.

По словам создателя и куратора выставки «Искусство пропаганды», журналиста Игоря Мальцева: «Слишком долго слово «пропаганда» становилось препятствием на пути к аудитории. Между тем, этот жанр создавался выдающимися художниками, которые создали такие мировое явление как «Русский авангард» и неразрывно с ним связан». Выставка продлится до 18 июня

«Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова»

18 мая Третьяковская галерея представляет новую выставку. Прогуливая по экспозиции можно будет увидеть какими шедеврами классиков, работающих в стиле графика, пополнилось собрание музея за последние 20 лет, а также, как изменилась техника в работах величайших авторов.

Выставка будет разделена традиционно на несколько тематических частей. Одна из них - посвящена произведениям лидеров русского авангарда. Среди них: Казимир Малевич, Александр Родченко, Варвара Степанова и других художников. Специально к выставке организаторы подготовят лимитированный каталог, в который войдет около 300 произведений 75 художников.

Выставка «Москва без окраин. Фили»

С 28.04-31.07 в Музее Москвы открылась новая выставка проекта «Москва без окраин», посвященного исследованию и репрезентации отдельных районов столицы. На этот раз команда музея обратилась к топониму Фили, представленному на современной карте города двумя районами — Филевский парк и Фили-Давыдково. Лейтмотивом выставки стал ландшафт. На выставке можно будет узнать о космическом центре им. М. Хруничева, заводе «Рубин», Филевском парке, храме Покрова Богородицы, регбийном клубе, ДК им. Горбунова и других известных местах, проследить развитие районов по фотографиям и фрагментам кинофильмов разных лет и послушать аромат Филей, разработанный московскими парфюмерами.

Выставка «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА»

В Белокаменном подклете Старого Английского двора открылась выставка «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА», посвященная великому русскому скульптору Евгению Викторовичу Вучетичу. В Верхних палатах можно увидеть, как был устроен быт английских купцов и предпринимателей XVI–XVII веков, что они ввозили и вывозили из России и как была организована торговля.

А в мультимедийной части экспозиции нужно обратить внимание, как традиции античной скульптуры получили свое продолжение в искусстве XX века. Для полноты информации на интерактивных панелях транслируется история жизни Евгения Вучетича и информация о судьбах его самых знаменитых работ. Выставка работает до 11 июня.

Выставка «С берегов Нила»

На выставке впервые представили отреставрированные древнеегипетские мумии из Пермской государственной художественной галереи. Помимо этого гости музея здесь смогут рассмотреть саркофаги и картонажи, документальные фотографии. А дополнительном материалом для изучения темы станет документальный фильм о проделанной реставраторами и учеными работе.

В конце прогулки можно заглянуть в соседний зал и увидеть мультипликационный фильм «Спи, мой хороший» о злоключениях египтянина и его мумии на берегах Нила и берегах Камы.

Когда: до 28 мая

Фестивали

«Небо: теория и практика» соберет всех влюбленных в небо

Самый большой независимый авиафестиваль России пройдет 27 и 28 мая в подмосковной Балашихе. Семейный праздник объединит всех, кто любит небо, неравнодушен к самолетам, космосу и новым технологиям. В программе — головокружительная летная программа, показательные выступления чемпионов Европы и мира, выставка необычной летной техники, Чемпионат Московской области по вертолетному спорту, чемпионат по гонкам на дронах и большая «наземная» программа с участием музеев, аэроклубов, частных космических компаний, летных школ, пилотов, космонавтов и многих других.

В зоне «Космос» будет возможность увидеть макеты спутников и ракет, скафандры и спускаемые аппараты, посмотреть Солнце в телескоп, послушать популяризаторов науки и космоса и узнать что надо сделать, чтобы устроиться на работу в частную космическую компанию.

ШОУ

Шоу «Любимые песни о главном»

04 мая во дворце «Мегаспорт» в преддверии Дня Победы соберутся самые прославленные и титулованные российские фигуристы. Свои захватывающие номера в этот вечер представят: двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также недавние победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопоп. Все звезды будут выходить на лед под под советские военные песни, которые без преувеличения знакомы с детства всем.

А изюминкой шоу станет появление любимой российскими зрителями танцевальной пары, двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина, которые вернутся после большого перерыва.

Лекции

Лекции в рамках параллельной программы к выставке «Дом моделей. Индустрия образов»

В начале весны в Музее Москвы открылась выставка «Дом моделей. Индустрия образов». Выставка посвящена столетию первого Ателье мод и знакомит с историей и структурой главных в стране Домов моделей, в которых работали популярные советские дизайнеры – Вячеслав Зайцев, Вера Аралова, Надежда Макарова, Наталья Орская, Анна Бланк и другие. В экспозиции можно увидеть известные модели, в том числе реконструкцию платья «Россия» Татьяны Осмеркиной, поразившее весь мир, эскизы женской, мужской и детской одежды, издания о моде с выкройками, ткани и хронику показов того времени. В рамках параллельной программы течение трех месяцев дизайнеры, историки, реставраторы, редакторы и исследователи будут обсуждать модную индустрию в советском и современном контексте.

11 мая пройдет лекция «Везде были портнихи: из истории неофициальной советской моды»

На лекции мы поговорим о неофициальной советской моде, ее устройстве и действующих лицах. Лектор: Ольга Вайнштейн, филолог, историк моды, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований имени Е. М. Мелетинского РГГУ

13 мая совместно с изданием The Blueprint пройдет открытое интервью “Внутри Дома моделей” с летописцем Общесоюзного дома моделей одежды Аллой Щипакиной

Во время открытого интервью заместитель редакционного директора The Blueprint Анна Федина расспросит Аллу Щипакину о том, как жил и работал Общесоюзный дом моделей одежды, как мода стала частью советской soft power, почему такие великие дизайнеры, как Ив Сен-Лоран и Пьер Карден, проявляли нескрываемый интерес к СССР.

18 мая пройдет лекция «Телеграм-канал как модное медиа»

Обсудим, как привнести новый язык в мир, где уже сложился свой нарратив, наладить связи с партнерами и разрешить конфликт интересов, набрать аудиторию там, где, казалось, она уже давно не нуждается в новом контенте?

Модератор: Настя Сотник, старший редактор моды The Blueprint, куратор fashion-направления Blue Store

Состав участников: Мадонна Мур, автор телеграм-канала и YouTube-проекта MUR; Лера Парфенова, автор телеграм-канала «Сделай лицо попроще»