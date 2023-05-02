Первый офсетный контракт между Москвой и другим регионом станет новым этапом развития промышленности — эксперты

Готовящийся офсетный контракт с участием двух российских регионов — Москвы и Самарской области — станет новой страницей в развитии отечественной промышленности. Передовой опыт партнерства государства и бизнеса выходит за пределы столицы, что говорит о заинтересованности инвесторов и потенциале развития экономик других регионов. Таким мнением поделились 2 мая эксперты, комментируя заявление мэра столицы Сергея Собянина о пленах объявить первый в стране конкурс на заключение офсетного контракта между двумя регионами.

Напомним, как сообщил Сергей Собянин, победитель тендера откроет по выпуску нитриловых перчаток, вложив в него не менее 100 млн. рублей и разместив на территории Самарской области в 2024 году. В свою очередь, власти гарантируют инвестору закупки продукции в течение 10 лет для медицинских учреждений.

«Таким образом, при помощи Москвы на территории региона появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Область получит доход в бюджет, а столица — качественный товар по выгодной цене», — прокомментировал мэр Москвы.

Заключение офсетных контрактов — это инструмент снижения негативного влияния на инвестиционный и потребительский спрос, полагает экономист Андрей Бархота. По его оценке, контракты, уже заключенные властями Москвы, способствовали появлению крупных производств, несмотря на экономическую неопределенность.

«Заключение офсетного контракта с Самарской областью — новая страница в акселерации промышленности России. В Самарской области развитие получила отрабатывающая и нефтехимическая промышленность. Благодаря заключению офсетных контрактов с регионами, столица получит поставки необходимой продукции, тогда как региональное предприятие — сбыт изделий, что позволит ему, в свою очередь, заключить средне- и долгосрочный договоры поставки ресурсов с контрагентами», — перечисляет Андрей Бархота. В итоге оба региона получат дополнительный инструмент для роста экономики, а отечественная промышленность повысит автономность, полагает эксперт.

Новый офсетный контракт впервые планируется заключить с участием другого региона, отмечает и вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян. «Обращает внимание, что обязательства есть не только со стороны частного инвестора, который вкладывает порядка 100 млн. рублей, но и со стороны двух регионов: они берут на себя обязательства по закупке выпускаемой продукции в ближайшие 10 лет, обеспечивая тем самым окупаемость проекта. Одновременно и Москва, и Самарская область решают проблему постоянного наличия данной продукции, необходимой для обоих регионов», — говорит эксперт. По его оценке, столица выступит как партнер и как гарант успешной реализации проекта.

При этом вице-президент МТПП подчеркивает и социальную значимость таких проектов. «На частного инвестора возлагаются не только обязательства локализовать производство, но и вопросы, связанные с социальным статусом работающих на этом предприятии граждан России», — отмечает он.

Готовящийся «офсет» между Москвой и Самарской областью — пример проактивного и продуктивного подхода властей столицы к созданию дополнительных преференций для бизнеса по принципу экстерриториальности, полагает Алексей Хижняк, член московского регионального отделения «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и промышленности. Он напоминает, что Москва «уже имеет "лучшие практики" данных контрактов и в медицине, что критично актуально в условиях санкционных ограничений, и в области электротранспорта».

По оценке Алексея Хижняка, «пилот» офсета в Самаре демонстрирует, с одной стороны, готовность инвесторов заниматься востребованными проектами, а с другой — пример доверия к практике, которую уже реализуют власти Москвы.

Первый офсетный контракт столица заключила также в сфере здравоохранения с фармакологическим предприятием из Зеленограда, напоминает Сергей Елин, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса. «То, что этот, безусловно, передовой опыт, вышел за пределы столицы, — крайне положительный факт. Он свидетельствует о том, что российский регион, создав с привлечением частных инвестиций новое предприятие, получает новые рабочие места и налоговые отчисления. Москва же, заключив долговременный контракт на покупку продукции медицинского назначения, обеспечивает новому предприятию устойчивый сбыт», — подчеркивает эксперт.

Напомним, что столица уже заключила 10 офсетных контрактов с инвесторами на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Общий объём инвестиций по этим контрактам превысит 19 млрд рублей.