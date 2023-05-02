В Кремле указали на растущую вовлеченность Германии в конфликт на Украине

В Москве отмечают все большую степень вовлеченности Берлина в конфликт на Украине в связи с поставками оружия Киеву.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Как уточняет агентство, таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что немецкие власти намерены следить за тем, чтобы поставляемое Украине оружие не использовалось для атак на российскую территорию.

«Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим. Это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российским регионом. И оружие стреляет по территории России», — заявил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Берлина в конфликт растет. «Безусловно, канцлер ФРГ должен из этого исходить», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее Шольц заявил, что у Украины нет права атаковать территорию РФ оружием Запада. Он подчеркнул, что помощь Киеву не должна привести к эскалации между НАТО и Москвой.