Прибыль Национальной системы платежных карт за год выросла в 2,6 раза

Чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2022 году составила 25,3 млрд рублей. Это в 2,58 раза больше, чем в 2021-ом. НСПК выплатила своем единственному акционеру — Банку России — в 2022 году дивиденды на сумму 4,9 млрд рублей, что на 805 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность НСПК.

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Выручка НСПК в 2022 году составила 50,3 млрд рублей (29,4 млрд рублей в 2021-ом), прибыль от продаж — 28,7 млрд рублей (11,9 млрд рублей в 2021-ом). Из отчетности также следует, что активы НСПК на конец прошлого года составили 69,8 млрд рублей, а совокупные обязательства — 20,3 млрд рублей. Денежные поступления компании в 2022 году увеличились в четыре раза, до 177,3 млрд рублей (44,2 млрд рублей в 2021-ом).

Ранее в НСПК сообщили, что после ухода международных платежных систем из России в марте 2022 года произошел значительный рост эмиссии карт «Мир» — более чем на 60%. По итогам прошлого года банки выдали 68 млн карт «Мир», в настоящее время эмиссия российских платежных карт достигла 200 млн.

НСПК — оператор национальной платежной системы «Мир», вместе с Банком России развивает также Систему быстрых платежей. НСПК была создана в 2014 году.

