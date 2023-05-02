Путин заверил, что власти РФ будут добиваться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло

Российские власти будут делать все возможное для того, чтобы жизнь в присоединившихся к РФ регионах возвращалась в привычное русло.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска в Мариуполе трамвая после восстановления линий, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

«Строятся и ремонтируются дороги, жилье, объекты образования, здравоохранения и энергетики. Налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство. Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло», — подчеркнул глава государства.

Президент констатировал, что, несмотря на все трудности, масштабная работа по восстановлению в настоящий момент активно ведется во всех четырех новых регионах России.

«Нам предстоит еще многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года», — заявил Владимир Путин.

По его словам, необходимо максимально точно обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы.

Путин отметил, что начало работы трамвайной линии имеет особое, символическое значение. «Звук трамвая — это символ возрождения жизни. Так было в блокадном Ленинграде, тоже самое происходит в новых субъектах Федерации. В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая — это один из зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения», — сказал президент.