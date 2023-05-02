Путин выразил надежду на то, что укрепление многополярности в мире позитивно отразится на спорте

Международные спортивные чиновники часто наносят ущерб олимпийскому движению, пренебрегая основополагающими принципами в этой сфере.

Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Спортсмены наши принимают участие в международных спортивных соревнованиях и планируют принимать участие в различных международных соревнованиях. Сейчас не буду говорить о том, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Ну бог с ними, они только наносят ущерб этим международному олимпийскому движению», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что спорт должен быть связующим звеном между народами и странами, «тем более в условиях каких-то конфликтов».

Заслушав доклад министра спорта РФ Олега Матыцина, Путин указал на то, что основные проблемы современного спорта связаны с излишней коммерциализацией. «Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость. Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону», — добавил российский лидер.

По словам Олега Матыцина, несмотря на установленные Международным олимпийским комитетом дискриминационные требования в отношении спортсменов из РФ, многие страны и организации поддерживают россиян. Министр отметил, что спортивные федерации по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта выступили за допуск россиян к международным соревнованиям. Также Матицын обратил внимание на то, что решение об участии России в Олимпиаде-2024 еще не принято; в случае допуска в ОИ смогут участвовать около 180 российских спортсменов. «В этой ситуации мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными федерациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран», — подчеркнул Матыцин.