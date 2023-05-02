Россия начала кормить китайцев

Как сообщил генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко, первый контейнер с пищевой продукцией из России прибыл в российско-китайский торгово-промышленный парк в районе Ляочжун города Шэньяна. Парк, пишет ТАСС, был открыт в феврале этого года. На первую поставку ушло 18 дней, но в перспективе срок может быть сокращен.

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«Прибытие первого контейнера с российской пищевой продукцией ознаменовало начало поставок в рамках последовательной реализации данного проекта», – сказал дипломат. Он отметил, что автоконтейнер был загружен в Бийске 13 апреля, после чего проследовал по территории Монголии и пересек границу КНР в пункте пропуска Булган-Такешенкен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В дальнейшем, по мере развития парка, планируется интенсификация грузооборота – это будет способствовать росту торговли Ляонина с российскими регионами. По итогам 2022 года она достигла 5,3 млрд долл. (35,9 млрд юаней), уточнил Черненко.

Российские компании, зарегистрировавшиеся на территории российско-китайского торгово-промышленного парка в Шэньяне, намерены продавать в основном пищевые продукты – шоколад, конфеты, печенье, мороженое, сухое молоко, сливки, мед, колбасные изделия. В планах российских компаний – создание кластеров по лесопереработке и изготовлению электромеханических устройств.

В число российских резидентов парка, по данным генконсульства РФ в Шэньяне, входят как региональные фирмы, так и известные по всей России и за рубежом. Потенциал парка не ограничен только ввозом и хранением продукции, но также позволяет продвигать сотрудничество в сфере переработки. Несколько компаний планируют локализовать в Шэньяне свои производства.

Кластерная экспансия

Россия проводит целенаправленную политику кластерного развития. Это международный тренд – экспертным сообществом уже признана эффективность кластерного подхода, подтверждает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Фактически, отмечает он, ряд компаний одной отрасли объединяются в кластер, чтобы упростить кооперацию: они вместе организуют логистику, получают таможенные и иные льготы, и это идет их бизнесу на пользу.

Создание подобных международных кластеров в сложившихся условиях поможет России выстроить новые схемы экспорта, несмотря на санкции. Что же касается конкретно автомобильного маршрута через Монголию, то он позволяет снижать зависимость от загруженного восточного полигона БАМа, по которому преимущественно идут на восток энергоносители из России – уголь и нефть. Вероятно, предполагает Донцов, скоро мы увидим создание подобных кластеров и в других странах – в Сирии, Иране, в странах Средней Азии, на Кавказе, в ОАЭ, Африке и на других стратегических направлениях.

Не за свой счет

Российский продовольственный экспорт в Китай будет набирать обороты, уверен ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Этому способствует истощение сельскохозяйственных возможностей самого Китая, а также наращивание сельскохозяйственного производства в России. Кроме того, современная ситуация в мире требует от Китая повысить диверсификацию продовольственных поставок, а Россия в этом случае наиболее логичный и удобный партнёр.

Во времена президентства Дональда Трампа в США американская сторона добилась от Китая увеличения закупок своей сельскохозяйственной продукции. Однако времена меняются: отношения между Пекином и Вашингтоном ухудшаются, и уже нет 100% надежности американских поставок – как минимум, они становятся рискованными при дальнейшем ухудшении отношений. При этом продовольствие – слишком чувствительная область, как с позиции инфляционного давления, так и в плане общей социальной стабильности. Пока, полагает Кочетков, рано говорить о цифрах, которые могут сложиться по общему российскому продовольственному экспорту в Китай, но за последние годы РФ стала доминирующей силой в таких поставках, как пшеница, подсолнечное масло, увеличивается производство мяса. Соответственно, для Китая РФ становится не только источником сырья для промышленности и рынком сбыта товаров, но и поставщиком продовольствия.

Важно в этом процессе использовать свои силы и возможности, а не применять практику прошлых лет, когда сельскохозяйственные земли отдавались в убийственную аренду, которая за несколько лет превращала плодородные земли в истощённые, считает аналитик. То есть, инвестиции в сельскохозяйственное производство можно приветствовать на уровне поставок техники, финансовой подпитки и т.д., но само производство и технологии должны оставаться российскими – с максимальным упором на сохранение плодородности земель. Последнее особенно важно, так как их объём в мире неуклонно сокращается, а продовольственная безопасность человечества ухудшается.

Потеря миллионов гектаров каждый год приводит к тому, что требуются ещё более интенсивные методы хозяйствования, которые далеко не лучшим образом сказываются на природных ресурсах. РФ, по сути, выигрывает от потепления климата и обладает огромным земельным ресурсом, который необходимо защищать, сохранять и использовать.

В 2022 году РФ поставляла продукцию АПК в 160 стран мира. Рост за год составил 12,2%, до 41,6 млрд долл. То есть, указывает Кочетков, Россия не только кормит себя, но и обеспечивает значительную долю в мировом продовольственном балансе. Большое население Китая и Индии – крайне перспективные рынки для отечественных поставок, и этим необходимо всецело воспользоваться.

Надо стремиться к поставкам продукции глубокой переработки

«Китай считается мировой фабрикой всего и вся, – напоминает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. – И на мой взгляд, поставка в Китай из России продуктов питания – знаковое событие. Трудно переоценить китайский рынок сбыта. Если удастся наладить более быстрые логистические цепочки, то за проектом – большое будущее.»

России есть что предложить потребителям Поднебесной, уверен эксперт. По его мнению, мясная, шоколадная и молочная (особенно мороженное) продукция придется китайцам по вкусу. На сегодняшний день в особой экономической зоне зарегистрировались более 20 компаний; через год можно ожидать увеличение на порядок – до 200 российских и совместных предприятий, поставляющих продукцию Китай, а оборот с провинцией Ляонин вырастет, по самым скромным оценкам, в три раза – до 15 млрд долларов.

«Особо хочу подчеркнуть, что создание кластера по глубокой переработке леса давно назрело. У нас давние отношения в этом сегменте экономики и увеличение продажи изделий с высокой добавленной стоимостью – главная задача на ближайшие годы», – считает Станислав Бовт.

