Рубль снова повел себя самым неожиданным образом

Пока мы вчера отдыхали по случаю Первомая, ситуация на западных биржах ухудшилась. Самое главное для рублевых активов – нефть не смогла удержаться выше $80 за баррель и сегодня утром начала движение к поддержке $78.

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У многих аналитиков с утра были основания полагать, что отметка «80» сдержит обесценивание «черного золота», поскольку в мае началось реальное сокращение добычи странами ОПЕК+, о котором они добровольно объявили ранее. Но надежды не оправдались. После обеда котировки пробили поддержку и начали стремительно падать – во многом из-за того, что «набыченные» спекулянты стали экстренно фиксировать убытки, сбрасывая купленные нефтяные контракты, как это и следует делать по правилам технического анализа.

Падают и другие рисковые активы. Похоже, что мировой капитал вновь побежал от риска. Причин этому две: ожидание очередного повышения ставки ФРС США и, что более важно, исчерпание лимита госдолга США, которое, по словам министра финансов Штатов, может произойти уже к июню.

Впрочем, увеличение процентных ставок в пока еще крупнейшей экономике мира уже в большой степени заложено в котировках. Проблемы же госдолга в стране, привыкшей жить за счет заимствований и печатания все менее и менее обеспеченных долларов, также не является экстраординарным событием. Правда, в предыдущие годы этот вопрос вставал ближе к концу лета. Но сейчас проблема усугублена высокими процентными ставками, ведущими к повышению стоимости заимствований и дальнейшему удорожанию обслуживанию госдолга.

Так или иначе, к российскому закрытию нефть обвалилась более чем на 4%, до $76 за баррель.

Ранее российский рынок акций в основном игнорировал удешевление нефти, но аналитики уже пару недель предупреждают, что бесконечно это продолжаться не может. Сегодня накопленный эффект падения «черного золота» дал о себе знать резким снижением Индекса Мосбиржи – по итогам дня индикатор упал примерно на 2,1%. Более сильное его снижение в последний раз наблюдалось 15 февраля.

Техническая картина по российскому рынку акций ухудшилась. Индекс Мосбиржи не удержал важную отметку 2600 пунктов, подавая сигнал на завершение восходящего тренда от 17 февраля, в рамках которого на пике он рос почти на 23%. Впрочем, не исключено, что сегодняшняя коррекция не будет глубокой и продолжительной.

Как и ожидало большинство аналитиков, инвесторы начали активно скупать акции Сбербанка, который 8 мая последний день торгуется с дивидендами. Сегодня бумага была в числе лидеров роста, в моменте прибавляя 2%. Однако общие негативные настроения заставили часть трейдеров во второй половине дня сбросить и эти акции. В результате, по итогам основной сессии обыкновенные акции Сбера подешевели на 0,1%. При этом привилегированные акции все равно выросли – на 0,55%, став одной из двух ликвидных бумаг, подросших сегодня.

Лучшими же были акции «Россетей» (+1,5%), отреагировавшие на повышение тарифов на передачу электроэнергии на 6,3% с 1 мая.

Приятно удивил рубль, который вопреки всему обозначенному выше негативу окреп к доллару на 0,8%. Аналитики говорят, что сила рубля во многом кроется в риске обострения геополитической ситуации, которое может привести к тому, что экспортеры вновь, как и в прошлом году, будут сокращать свои валютные запасы, уходя в защищенный от волюнтаристских решений Запада рубль.

Фундаментально же рубль поддерживает именно нефть. Минфин РФ сообщил, что цена российского сорта нефти Urals в апреле выросла на $10 до $58,6 за баррель, а ее дисконт к эталонному сорту Brent уменьшился за месяц на $4, до $25 за баррель. При этом из-за снижения курса рубля в предыдущем месяце цена Urals в рублях скакнула аж на 26%, до 4,7 тыс. руб. за баррель.

Таким образом, увеличение продаж валюты нефтяными экспортерами в ближайшее время практически неизбежно, что должно усилить позиции рубля. а также компенсировать ожидаемое снижение юаневых интервенций Минфина в рамках бюджетного правила.

Первой технической целью роста российской валюты является район 76,5 руб. за доллар.

