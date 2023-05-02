Сервис онлайн-знакомств Tinder уйдет из России до конца июня

Американская корпорация Match Group, владеющая рядом онлайн-сервисов знакомств, в том числе Tinder, завершит уход из РФ к 30 июня.

Об этом говорится в ежегодном отчете компании, передает РБК. «Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка к 30 июня», — указывается в пресс-релизе.

Приложение Tinder предназначено для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом местоположения пользователя. В 2019–2021 годах сервис входил в тройку лидеров России по числу уникальных пользователей, уступая Badoo и «Одноклассникам», отмечает агентство. После начала спецоперации приложение прекратило рекламные кампании в РФ и отключило платные опции.

Помимо Tinder, компании Match Group принадлежит свыше 40 сайтов и приложений знакомств, в частности, OkCupid, PlentyOfFish, Match.com и другие.

Весной прошлого года о прекращении работы в РФ объявили также социальные сервисы Bumble, Badoo и Fruitz.