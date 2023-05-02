Шесть принципов роста: Россия переходит на новую модель экономического развития

«Новую модель» экономического развития России представил помощник президента России Максим Орешкин в ходе просветительского марафона общества «Знание». 25 апреля он выступил в московском Манеже с докладом «Архитектура новой модели экономического роста».

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По его мнению, современная экономика будет строиться на шести базовых принципах. В качестве первого из них Максим Орешкин назвал «освоение страны». Это, в первую очередь, раскрытие собственных производящих возможностей. Помощник президента отметил, что предыдущие годы этому уделялось недостаточно внимания.

В качестве иллюстрации такого невнимания Орешкин приводит долю импорта во внутреннем потреблении. Она составляет 23% в то время, как, например, в США эта доля – 15%. Уходя от ситуации, когда каждый четвертый товар, купленный россиянами, является импортным, мы, согласно представленным помощником президента расчетам, сможем нарастить внутреннее потребление примерно на 40%, то есть на весьма большую величину.

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Предполагаемый рост покупательной способности при импортозамещении выглядит убедительно с учетом того, что цена отечественной продукции не столь сильно зависит от курсовых соотношений рубля с другими валютами, как цены импортируемых потребительских товаров. А повышение платежеспособного спроса повлечет за собой и наращивание внутренних производственных мощностей, что, в свою очередь, способствует снижению себестоимости.

Любопытно, что этот первый тезис «новой модели» экономического развития совпадает с программной статьей «Эксперта» «Почему мы бедны», опубликованной еще до введения масштабных антироссийских санкций —17 января 2022 года (а также созвучно еще одной статье, появившейся и вовсе 20-ю годами ранее). А санкционное давление только подтвердило правоту приведенных там аргументации и выводов.

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Сдвиг в сторону локализации производства можно было заметить во всех стремящихся к развитию странах еще после глобального кризиса 2008 года, а затем в период пандемии. Оба этих события показали, что опора на глобальное разделение труда – вещь не столь надежная, как это пытались показать его бенефициары, прежде всего американские (тоже уже начавшие ретираду с прежних позиций).

Расчеты из январской статьи 2022 год показали, что недостаточное благосостояние россиян – следствие трех причин: 1) недооценки роли внутреннего потребления; 2) недостаточного акцента в экономической стратегии на импортозамещение и 3) слишком маленького объема инвестиций в основной капитал.

В последние почти полтора года, как мы видим, сама жизнь заставила идти по пути импортозамещения, а институты развития находят новые возможности для создания средств производства. При этом правительство, как заявил премьер Михаил Мишустин на ежегодном отчете перед Госдумой, готово привлекать для развитие промышленности средства ФНБ, которые превышают 11 трлн рублей.

Уравнение суверенитета

Вторым базовым принципом «новой модели» Максим Орешкин назвал снижение географического и социального неравенства. Говоря о том, что оно уже происходит, политик и экономист привел в пример программы поддержки семей с детьми. «Увеличение их доходов ведет к росту потребления, что стимулирует развитие экономики», —сказал он. Это тоже некоторым образом новация в экономической политике. Даже и сейчас найдется немало экономистов, которые скажут, что рост доходов стимулирует не экономику, а инфляция. Что ж, если это и так, значит, такая экономика построена по их моделям.

Что касается обеспечения географического равенства, то среди программ такого рода в 2022 году особенно существенно развивалось субсидирование пассажирских авиаперелетов.

«Третье – новое международное взаимодействие», - отметил Орешкин. Новизна в том, что оно должно базироваться, в первую очередь, не на простом импорте, а на промышленной кооперации. Было бы очень хорошо, если бы этот принцип постоянно имелся в виду при выстраивании отношений с китайскими, например, партнерами, чье стремление все подмять под себя посильнее былой западной экономической экспансии в Россию. Да, у них своя, допустим, что закономерная мотивация, но у нас-то своя не менее закономерная. Будем считать ее выражением сформулированную выше стратегему кооперации.

Четвертый принцип – технологический и кадровый суверенитет. «Для этого сейчас наращиваются инвестиции в систему образования», - отметил помощник президента. Технологический суверенитет, это и вообще нынешняя парадигма. Сказано о нем достаточно много, но сделать предстоит намного больше.

Пятый принцип «новой модели» – это новый уровень эффективности экономики. «Речь идет об автоматизации и бережливом производстве, - указал Орешкин. - Для рынка труда это обучение в течение всей жизни, получение новых компетенций в ходе трудовой деятельности. Конкурентным преимуществом российской экономики должна становиться высокая производительность труда и технологические платформы».

Рост эффективности производства уже сейчас приводит к росту заработных плат. Как отметил помощник президента, в апреле рост зарплат должен составить 10% к уровню прошлого года.

От больших данных к действительно большим задачам

Наконец, шестой принцип – реинжиниринг институтов и платформизация отраслей на основе больших данных и искусственного интеллекта.

«Когда, например, через приложение “Яндекс.Такси” вы вызываете автомобиль, вы на самом деле пользуетесь платформой и образом нового рынка, который гораздо эффективнее благодаря анализу данных», – пояснил Орешкин. По его мнению, такая платформа «это – уже планово-рыночная структура, в которой алгоритм определяет ценообразование», и платформизация будет захватывать все больше отраслей.

Что ж, несмотря на кажущийся избыточным энтузиазм в российском правительстве по поводу цифровых новаций, «шестой базисный пункт» выглядит сегодня очевидным конкурентным преимуществом России. Например, упомянутое «Яндекс.Такси» действительно мирового уровня сервис, перешагнувший российские границы. Портал госуслуг — предмет зависти многих других государств. Равно как и суверенная платежная система «Мир», желание подключиться к которой выражают в ряде стран мира.

Таким образом, нетрудно заметить, что принципы «новой экономики» расположены в порядке возрастания конкурентного преимущества: от тех пунктов, где нам еще предстоит проделать огромную работу, к принципам, которые уже успешно реализуются. Это бы и хорошо, если бы не просматривалась еще одна закономерность: от действительно очень полезного к менее, а потом и довольно-таки бесполезному, если не хуже. По крайней мере, основания для такого суждения есть.

«Новая модель» экономического развития выглядит убедительной, но ей все-таки не хватает цельности и, так сказать, стратегической глубины. Что же все-таки это за экономика по определению? Какими этапами она должна будет развиваться? Что очень важно: какое место в ней занимает и займет человек?

Если порассуждать хотя бы и на азбучном уровне, то «американская мечта» четко, другой вопрос, сколь правдоподобно, указывала место трудолюбивому и предприимчивому сапожнику: среди миллионеров. Иные и выбились. Европа обещала человеку простор для той же предприимчивости, пусть поуже американского, но зато плюсуя к тому социальную защищенность. СССР — защищенность прежде всего, плюс простор для реализации трудовых и творческих устремлений. Что обещаем сегодня мы? Много где-то красивых, где-то дежурных слов.

Впрочем, ответ даст само время. Пока же Максим Орешкин говорит о «новой модели» так: «Наша стратегическая повестка – это построение страны с собственным "Я". Базовое условие для успеха новой экономической модели – сохранение принципа справедливости и равных возможностей. Россию ждет изменение системы управления и элит, которое будет строиться на основе больших данных».

Не больших данных, нет. Больших задач. А данные, они приложатся. Хотя мы не настолько наивны, чтобы предполагать, что отказ от ставшей сегодня преобладающей приверженности большим данным, позволяющим передать принятие решение их немногочисленным «жрецам», произойдет легко.