Шойгу представил данные о потерях ВСУ в апреле

Армия Украины в апреле 2023 года потеряла свыше 15 тыс. человек. Такие данные привел министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

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«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более пятнадцати тысяч человек»», — сказал глава Минобороны.

Шойгу отметил, что в круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами выполнения гособоронзаказа, от контрактации и выделения финансовых средств до поставки готовой продукции в войска.

«В результате по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз. В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику», — подчеркнул министр.

По его словам, в целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. «Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры», — уточнил глава Минобороны, добавив, что не менее важным вопросом является «наращивание возможностей ремонтно-восстановительных органов».

Шойгу рассказал, что сейчас ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум; принятые организационные меры снизили объем неисправной техники в полтора раза.