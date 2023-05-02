Силуанов ударил демпфером по «Газпромнефти»

Демпферный механизм для нефтяных компаний был введен в 2019 году. Его целью было сдержать рост внутренних цен на топливо. Суть же заключалось в том, что когда цены на нефть были высокими, государство компенсировало нефтепереработчикам часть упущенной выгоды из-за того, что они поставляют топливо на внутренний рынок по меньшим ценам, чем оно стоит в мире. При обратной ситуации, то есть при падении стоимости нефти, нефтяники получали дополнительную прибыль от внутренних продаж, и ею делились с бюджетом.

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И вот, в минувшую пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов преподнес нефтяникам неприятный первомайский сюрприз, предложив снизить выплаты по демпферу вдвое.

Свою позицию он четко аргументировал цифрами.

«Маржа переработчиков сегодня 8 тыс. рублей на тонну, раньше была меньше 2 тыс. за тонну. Если посмотреть, откуда она берется – за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», – заявил министр.

С точки зрения логики чиновника, ответственного за наполняемость бюджета, и всех бюджетопользователей – все правильно. Фактически, нефтяные компании увеличивают свои доходы за счет бюджета. И момент для снижения дотаций тоже подобран идеально.

С одной стороны, худшие времена для нефтяных компаний прошли, они уже адаптировались к западному потолку цен, успешно решают логистические проблемы и вопросы оплаты. С другой стороны, экспорт нефти – и особенно нефтепродуктов – все равно идет со скрипом. Так что вряд ли нефтяники смогут взбрыкнуть и резко увеличить долю внешних поставок в ущерб внутреннему рынку. А задрать цены на бензин и солярку внутри страны им не даст ФАС.

Финансовые аналитики пытают оценить, насколько шаг Минфина будет негативен для акций нефтяных компаний.

«На данный момент новость представляется нам нейтральной для котировок нефтяных компаний: по-прежнему много неопределенности относительно конкретных изменений и формул – даже в части демпферного механизма», – пишет в своем обзоре старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин.

Аналитики БКС считают, что снижение демпфера будет негативным для всех нефтепереработчиков, но для некоторых больше, чем для других. По их оценкам, уменьшение выплат на 30 млрд руб. в месяц, как это планирует Минфин, приведет к снижению на $1,2 по EBITDA на каждый баррель нефти, добытой в России, по сравнению с типичной, средней интегрированной рентабельностью по EBITDA, которая составляет около $15 на баррель.

Естественно, что наиболее негативным будет влияние на те компании, которые больше нефти перерабатывают внутри страны. По мнению экспертов БКС, «Газпромнефть», вероятно, пострадает больше всех, поскольку ее коэффициент переработки составляет 65%. В середине находятся «Роснефть» (около 50%), «Лукойл» (55%) и «Татнефть» (56%).

Так что именно нефтяная «дочка» «Газпрома» сегодня выглядит намного хуже коллег. К обеду вторника ее котировки снижались на 0,8% относительно уровня закрытия рынка в пятницу, когда бумага потеряла 1,2%.

Примерно такие же потери несет «Сургутнефтегаз», который должен бы менее других пострадать от Минфина, поскольку он перерабатывает лишь 27% добываемой нефти. Однако у этой бумаги другая история: на прошлой неделе инвесторы ждали, что совет директоров компании объявит параметры будущих дивидендов, и под это событие спекулятивно покупали акции. Но менеджмент промолчал, и бумага потихоньку пошла вниз.

Около полупроцента теряет «Лукойл».

«Роснефть» же подрастает на 0,2%. В последнее время бумага практически не реагирует на негатив. Некоторые аналитики полагают, что сильный рост российского рынка акций в последние месяцы вызван притоком на него денег крупных инвесторов, которые покупают бумаги надолго, руководствуясь прежде всего фундаментальными соображениями. «Роснефть» же по фундаментальным оценкам является одной из сильнейших отечественных бумаг.

Нельзя сказать, что «Газпромнефть» фундаментально слаба и неинтересна. К нынешнему снижению бумаги опережающими темпами, скорее, привели технические факторы.

С 27 февраля по 27 апреля акции «Газпромнефти» торговались в мощном восходящем канале, подорожав за это время на 24%. Но любой тренд рано или поздно заканчивается, так что новость Минфина стала отличным поводом для фиксации среднесрочной прибыли.

Дальнейшая картина по бумаге неопределенная. Ближайшая сильная поддержка лежит в районе 480 руб., то есть на 17 рублей ниже текущих цен.

