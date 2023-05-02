Стало известно о планах Adidas по передаче магазинов в РФ зарубежному инвестору

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, такой шаг позволит перезапустить около 100 наиболее доходных точек.

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Отмечается, что российское подразделение компании, которая объявила о полном уходе из РФ в октябре прошлого года, в настоящий момент пытается сохранить бизнес. В пояснениях к отчетности ООО «Адидас» за 2022 год указывается, что руководство предприятия минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара, в частности, путем достижения договоренностей по скидке на аренду московского офиса в 2023-м. Кроме того, компания сдала в субаренду до 2026 года офисные площади и заключила два контракта на субаренду складских помещений под Москвой до 2024 и 2026 годов.

В России компания Adidas арендовала под свои магазины, в том числе под столичную флагманской точку на Кузнецком мосту, 153 помещения.

Схему передачи бизнеса в РФ задействовала ранее компания Reebok, российская структура которой перешла турецкому холдингу FLO Retailing, договорившемуся о производстве продукции бренда. Магазины Reebok были переименованы в Sneaker Box и стали мультибрендовыми.