Стало известно о планах Adidas по передаче магазинов в РФ зарубежному инвестору

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, такой шаг позволит перезапустить около 100 наиболее доходных точек.
Отмечается, что российское подразделение компании, которая объявила о полном уходе из РФ в октябре прошлого года, в настоящий момент пытается сохранить бизнес. В пояснениях к отчетности ООО «Адидас» за 2022 год указывается, что руководство предприятия минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара, в частности, путем достижения договоренностей по скидке на аренду московского офиса в 2023-м. Кроме того, компания сдала в субаренду до 2026 года офисные площади и заключила два контракта на субаренду складских помещений под Москвой до 2024 и 2026 годов.
В России компания Adidas арендовала под свои магазины, в том числе под столичную флагманской точку на Кузнецком мосту, 153 помещения.
Схему передачи бизнеса в РФ задействовала ранее компания Reebok, российская структура которой перешла турецкому холдингу FLO Retailing, договорившемуся о производстве продукции бренда. Магазины Reebok были переименованы в Sneaker Box и стали мультибрендовыми.