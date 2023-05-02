ЦБ выдаст лицензию новой небанковской кредитной организации

Банк России принял решение о государственной регистрации московской НКО «Истина» и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Основным направлением деятельности вновь созданной небанковской кредитной организации (НКО) будет обслуживание корпоративных клиентов, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«УФНС России по г. Москве 27 апреля 2023 года внесло в Единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации кредитной организации (основной государственный регистрационный номер 1237700314224). Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала НКО "Истина" (АО)», — сообщили в Центробанке.

Регулятор также уточнил, что в данный момент на основании лицензии ЦБ в России работают 35 небанковских кредитных организаций, в том числе 25 расчетных.

