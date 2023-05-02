В Германии зафиксировано небывалое падение продаж продуктов питания

Реальный оборот предприятий розничной торговли продуктами питания в Германии сократился в марте на 10,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, что стало самым серьезным падением за 30 лет наблюдений этого показателя. Основной причиной такого падения Федеральное статистическое ведомство ФРГ назвало существенный рост цен на продукты, передает ТАСС.

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«В марте 2023 года реальный оборот в секторе розничной торговли продуктами питания уменьшился на 1,1% по сравнению с февралем. В годовом выражении его сокращение составило 10,3%. Речь идет о самом резком снижении объемов оборота с 1994 года, когда начали проводиться подобные наблюдения», — сообщили в ведомстве.

Там также подсчитали, что розничные продажи продуктов оказались на 5,6% ниже значений марта 2019 года, то есть предпандемийного периода. В ведомстве также обратили внимание, что цены на продукты питания «росли в три раза быстрее» общей инфляции и уже увеличились на 22,3% в годовом выражении.

По данным федеральной службы статистики ФРГ, среднегодовой темп прироста цен производителей в ФРГ, зафиксированный в 2022 году, составил 33%, что стало самым высоким его значением за всю историю наблюдений с 1949 года. Рост цен связывают с энергокризисом, в результате которого среднегодовая стоимость энергии выросла на 86,2%.

