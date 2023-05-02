В Госдепе обозначили позицию по вопросу присоединения Украины к НАТО

Решение о вхождении Украины в НАТО должно быть принято коллективно всеми членами блока.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Госдепа.

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«Очевидно, что это коллективное решение, и оно должно быть принято всеми участниками альянса», — сказал Патель.

Ранее французская Le Monde со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Вашингтоне не считают присоединение Украины к Североатлантическому альянсу необходимостью, а возможные территориальные приобретения, на которые рассчитывает Киев по итогам своего контрнаступления, могут быть закреплены только с помощью переговоров.

Комментируя публикацию, Патель подчеркнул, что НАТО придерживается политики открытых дверей, однако сейчас США сфокусированы на предоставлении поддержки Киеву.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что риски столкновения сил России и НАТО возрастают. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, у Москвы нет сомнений в том, что США и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.