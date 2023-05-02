В Минфине США предупредили, что могут столкнуться с невозможностью выплаты госдолга уже в июне

Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг.

Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

«Оценив последние поступления федеральных налогов, наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня, если Конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит», — отметила она в письме, направленном американским законодателям.

Напомним, на минувшей неделе контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса приняла законопроект, предполагающий повышение лимита государственного долга на $1,5 трлн с одновременным снижением расходов в размере более $4,5 трлн.

В администрации Джо Байдена по-прежнему требуют от конгресса расширить лимиты заимствований без каких-либо условий. Там указывают на то, что в ином случае уже летом США не смогут обслуживать свои долговые обязательства. Ранее президент США отказывался от переговоров со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти по поводу потолка госдолга, требуя чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом. Сейчас стало известно, что глава государства пригласил Маккарти на встречу в Белый дом.