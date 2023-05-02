В России изменилась структура спроса на первичную недвижимость

В текущем года уменьшилась доля сделок с недвижимостью на сумму до 10 млн рублей и при этом выросла в сегменте 10-15 млн. Наиболее существенные изменения зафиксированы на первичном рынке, сообщили в пресс-службе ВТБ.

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«По итогам первого квартала 2023 года на сделки с первичной недвижимостью стоимостью до 10 млн рублей приходится более 74% в общей структуре спроса. В начале прошлого года этот показатель превышал 85%, таким образом, за год эта доля изменилась на 11%. Существенный рост произошел в сегменте жилых объектов стоимостью 10-15 млн рублей. По сравнению с 9% в начале прошлого года их доля выросла сейчас почти до 17%. Доля сделок в сегменте 15-20 млн рублей выросла на 2,6%, до 5,4%, в сегменте свыше 20 млн – на 0,8%, до 3,5%», — сообщили в ВТБ со ссылкой на собственное исследование.

В сегменте вторичного жилья особых изменений не произошло. По итогам первого квартала, по данным кредитной организации, подавляющая доля сделок с жильем совершалась на сумму до 10 млн рублей (92%, +1% за год). В сегменте 10-15 млн рублей зафиксировано 5% операций (+0,6% за год), 15-20 млн – 0,6% (рост на 0,4%. Дорогая недвижимость в сегменте вторички занимает всего 0,2%, за год ее доля не изменилась.

Замначальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко прогнозирует, что после ухода «околонулевой» ипотеки будет наблюдаться постепенная стагнация цен на квартиры в новостройках. Разрыв между стоимостью строящихся и готовых объектов будет сокращаться, а рынок недвижимости «принимать все более сбалансированные черты».

