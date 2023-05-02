В России впервые начали выпускать микрофоны для спецслужб размером с горошину

Тульский завод «Октава» (под управлением компании «РТ-Капитал» входит в «Ростех») запустил первое в России производство миниатюрных микрофонов МКЭ-396. Изделие имеет диаметр 6 мм и может использоваться как в «петличках» телеведущих, так и в оборудовании военных и сотрудников спецслужб, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Статья по теме: Противоосколочные одеяла начали выпускать в НИИ стали

«Электретный конденсаторный микрофон – устройство, которое может работать без источника питания высокого напряжения благодаря использованию электрета. Этот материал содержит постоянный заряд тока, поэтому микрофону для нормальной работы достаточно одной батарейки АА», — пояснили в корпорации.

По словам заместителя гендиректора «Ростеха» Александра Назарова, в гражданском сегменте акустическая продукция тульского предприятия сможет полностью заместить импортные миниатюрные электретные микрофоны, которые занимали 100% российского рынка. В год единственный в РФ завод-производитель микрофонной техники планирует выпускать около 10 тыс. таких изделий.

«Завод "Октава" после долгих лет перерыва снова стал выпускать ЭКМ. Это стало возможным благодаря переходу к иной технологической структуре, приобретению новых и возрождению старых компетенций», — сообщил гендиректор завода Павел Павленко.

МКЭ-396 — усовершенствованный вариант ранее производившейся на заводе модели МКЭ-394, предназначенной для нужд военно-морского и гражданского флота РФ. Новый микрофон меньше по размерам и лучше по звуковым характеристикам (разборчивость и чистота речи), добавили в «Ростехе».