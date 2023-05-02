В Варшаве заявили, что Польша может потребовать от РФ репарации по итогам Второй мировой войны

О том, что Польша может потребовать репарации от России по итогам Второй мировой войны, заявил в беседе с газетой Financial Times глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

«Как только будет достигнут успех с Германией», — цитирует «РИА Новости» выдержки из интервью, так чиновник отвечает на вопрос, почему Варшава сейчас не требует репараций от Москвы, уточняет агентство.