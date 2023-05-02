В Варшаве заявили, что Польша может потребовать от РФ репарации по итогам Второй мировой войны

О том, что Польша может потребовать репарации от России по итогам Второй мировой войны, заявил в беседе с газетой Financial Times глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.
«Как только будет достигнут успех с Германией», — цитирует «РИА Новости» выдержки из интервью, так чиновник отвечает на вопрос, почему Варшава сейчас не требует репараций от Москвы, уточняет агентство.
В сентябре 2022 года польский сейм принял резолюцию, в которой призвал ФРГ «взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны»; в октябре Варшава направила Берлину ноту о репарациях.
В январе 2023 года МИД Польши сообщил об отказе немецких властей от переговоров по этому вопросу — в Берлине сослались на уже исполненные обязательства.
Польша требует от Германии 6,2 трлн злотых (примерно $1,3 трлн).