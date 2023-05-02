Доллару тут не место: Bloomberg узнал о планах Минфина возобновить покупку валюты

Россия уже в мае вернется к покупке валюты для ЗВР – об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что ситуация с доходами от нефтегаза налаживается и если в начале года Минфин для покрытия дефицита бюджета продавал юани, то сейчас вполне может себе позволить вновь покупать их в рамках бюджетного правила.

Исходя из чего Bloomberg сделал вывод о том, что нефтегазовые доходы РФ приходят в норму? Ведь буквально несколько дней назад министр финансов Антон Силуанов, объясняя причины снижения демпфера, заявил журналистам, что «нефтегаз нас подкашивает».

2 мая само ведомство опубликовало данные о средней цене на нефть марки Urals: в апреле текущего года она была в 1,2 раза ниже, чем годом ранее – $58,63 против $70,52. То есть, текущая цена почти на $20 ниже планки, установленной при верстке бюджета ($70,1). Так откуда же проистекает такой оптимизм?

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«Вероятно, из оценки объемов и цены реализации нефти и газа, а также самого объема сборов с компаний сектора. Схождение спреда между Brent и Urals помогает», – предположил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Действительно, дисконт российского сорта Urals к нефти марки Brent в апреле составил $25 или 30% против $31, то есть 40%, в марте или $34 (40.5%) – феврале. Кроме того, апрельская цена на Urals на 22,5% выше мартовской, так что положительная динамика очевидна.

Юань и только юань

Bloomberg озвучил приблизительные объемы потенциальной закупки валюты – 200 млн юаней в месяц. Агентство отмечает, что китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения транзакций для ФНБ из-за санкций.

Само предположение о том, что Минфин ограничится юанем, уже вызвало новую волну критики в российских профильных телеграм-каналах. Однако опрошенные «Экспертом» аналитики также считают, что такая ставка оправдана. Причем санкции – не единственная, на их взгляд причина, по которой выбор пал именно на китайскую валюту.

«Важно, чтобы это была устойчивая крупная экономика, чтобы не было чрезмерной волатильности и инфляции, а также чтобы были большие торговые обороты РФ в этой валюте. Поэтому выбор пал на юань», – объясняет Василий Карпунин.

«Из так называемых “дружественных валют” только юань (и, ограниченно, дирхам) подходят для пополнения золотовалютных резервов (ЗВР). Рынок юаня в России уже достаточно ликвиден. Более того, постепенно начинает формироваться и долговой рынок в юанях. Помимо импортеров на нем присутствуют и банки, и физлица. Трудностей, связанных с ликвидностью - не наблюдается», – считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» ФФБ РАНХиГС Сергей Хестанов.

Кроме того, доллар не просто стал для России «токсичными фантиками», как говорил ранее Антон Силуанов. Он уже в целом не оправдывает высокого звания «главной резервной валюты мира» и не заслуживает доверия.

«Россия сейчас перенаправляет значительные потоки нефти из ЕС в азиатский регион, а там основными потребителями нашего сырья будут Индия и Китай. С учетом того, как сейчас «штормит» финансовый сектор США – крупные банки теряют лицензии, доллар готовится пробить нижний порог курса – рассчитывать на североамериканскую валюту определенно не стоит», – отмечает основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Впрочем, эксперты сомневаются, что такие закупки китайской валюты серьезно перестроят структуру ФНБ. Хоть замминистра финансов РФ Владимир Колычев и говорил о том, что евро «обязательно будет обнулен в этом году, и на его смену придут юани и рубли.

«Юани точно не займут основное место в структуре ЗВР России. Во-первых, поставки газа в Европу хоть и сокращаются, но пока не закрыты полностью. А значит, отказываться от евро пока рано. Во-вторых, на фоне падения доллара, евро укрепился, что даст дополнительную доходность от таких активов», – добавляет эксперт.

Как добавляет Василий Карпунин, 200 млн юаней – не такая уж и большая сумма в масштабе ЗВР, менее 1%. Так что говорить о каком-то существенном изменении структуры ЗВР из-за бюджетного правила пока не приходится.

Позитив, как ни крути

Однако российский рынок сегодня порадует и юань. Bloomberg приводит комментарий аналитика Freedom Holding Corp Натальи Мильчаковой, считающей, что рынку будет важен сам факт того, что государство снова начало накапливать резервы. Такой сигнал может даже подыграть рублю, по мнению эксперта.

«Если закупка валюты Россией действительно возобновится – это, определенно, будет долгоиграющий тренд. Поскольку последнее время страна тратила свои валютные резервы, теперь нужно будет их восстановить, а возможно и приумножить. С учетом, что в январе 2023 года на российском валютном рынке был отмечен абсолютный минимум по совокупному месячному объему торгов, думаю, в плане восполнения резервов речь может идти о пяти-шестилетнем периоде как минимум», – развивает мысль о позитивном сигнале Федор Сидоров.

Правда, не факт, что этот позитив окажет российскому рублю именно поддержку. Впрочем, казна все равно будет в плюсе.

«В нынешних непростых условиях любой прогноз априори не слишком надежен (и санкции, и внешние шоки могут заставить его радикально пересмотреть). Однако, при прочих равных условиях (sic!), покупка валюты означает давление на рубль. С учетом довольно высокого дефицита федерального бюджета, умеренное ослабление рубля было бы полезно для снижения дефицита. А тренд снижения инфляции, который наблюдается уже около года, – позволит сделать это ослабление менее болезненным для российских потребителей», – считает Сергей Хестанов.

В самом Bloomberg также отмечают, что разворот от продаж к покупке сегодня «подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов перед лицом санкций и ценового потолка, установленного для покупателей промышленно развитыми странами Большой семерки и их партнерами в Европейском Союзе».

Посыл, безусловно, хороший. Практически «не дождетесь» в цифрах. По информации агентства, прозвучать со стороны Минфина России сообщение о возобновлении покупки валюты на этой неделе. В аккурат перед праздниками, посвященными Дню Победы.