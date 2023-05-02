Новый газовый удар по Европе обрушит евро

С каждым днем все больше прогнозов специалистов, идущих против общераспространенной тенденции и мощного ралли евро и пророчащих ему крупные проблемы. Энергетический кризис, принесший европейской валюте в прошлом году много неприятностей, еще далеко не закончился, говорят они.

Инвесторы и аналитики Vanguard Group Inc. и BlueBay Asset Management LLP уверены, что высокие цены на газ продолжат и дальше давить на торговый баланс еврозоны. Другие эксперты прогнозируют евро, за который сейчас дают 1,1 доллар, паритет с американской валютой. Напомним, ЕС импортирует энергоносители, а на газ приходится четверть его энергетического баланса.

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В Европе и не только в ней сейчас распространено мнение, что неоднократные поднятия учетной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) продлят ралли европейской валюты, которое началось в сентябре прошлого года, когда последний раз был зафиксирован его паритет с долларом. За 8 месяцев, прошедших с тех пор, евро укрепился на 16%. Опрос Bloomberg экспертов дал следующие результаты: к концу года за евро будут давать уже 1,12 доллара. Самые же «еврофильски» настроенные экономисты прогнозируют к концу года рост европейской валюты до 1,2 доллара.

Кстати, Робин Брукс, главный экономист Института международных финансов, считает, что реальный курс евро сейчас составляет 0,9 доллара, то есть почти на 19% ниже нынешнего курса.

Европейские цены на газ после прошлогоднего августовского максимума обвалились более чем на 80%, но все равно остаются вдвое выше средней цены двухлетней давности. Средняя цена фьючерсов с поставками в мае выросла, по данным Energy Aspects Ltd., с 39 евро за МВт-час (410 евро за тысячу кубов) до 47,2; а в конце года – и до всех 71,8 евро.

Относительно мягкая зима и экономия энергии как европейскими обывателями, так и бизнесом помогли европейцам избежать куда худших сценариев, которые экономисты дружно предсказывали осенью прошлого года. Сейчас газовые хранилища в Европе заполнены газом на 59%, намного больше среднего показателя на конец зимы. Однако структурные перемены на энергетическом рынке Европы настолько велики, считает Bloomberg, что отдельные эксперты настроены пессимистично и даже сравнивают нынешнюю ситуацию в Европе с тем, что творилось в Японии в 2011 году, после аварии на Фукусимской АЭС.

Даже если цены на газ останутся стабильными на нынешнем уровне торговый профицит еврозоны, по расчетам экономистов Vanguard, существенно снизится по сравнению с тем, что было до 24 февраля 2022 года. Если же цены снова вырастут, то на континенте будет сильный дефицит «голубого топлива».

Мохамад аль-Шараф, валютный аналитик в Danske Bank AS, считает, что высокие цены на газ приведут евро к 1,06 доллару через шесть месяцев и к 1,03 доллару через год.

Львиная часть рыночного ралли евро объясняется ожиданиями, что ЕЦБ в предстоящие месяцы поднимет учетную ставку не менее, чем еще на 0,75%. В отличие от Америки в Европе никто не прогнозирует в этом году ее рост.

Однако для «евробыков» энергетический кризис в долгосрочной перспективе является более серьезным драйвером, чем монетарная политика ЕЦБ, потому что переход Европы на другие виды топлива, чтобы покончить с зависимостью от российских энергоносителей, будет стоить очень дорого. В прошлом году стоимость энергетического импорта континента выросла, по данным Eurostat, более чем вдвое.

«В Европе существует общепризнанная необходимость энергетической независимости,- объясняет Тома Накамура из AGF Investments Inc.,- но для того, чтобы выжить, в течение следующих двадцати лет придется много платить и инвестировать».