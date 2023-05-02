Западные аналитики ожидают, что РФ возобновит закупку валюты для своих резервов до начала лета

РФ уже в текущем месяце может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов.

Об этом пишет Bloomberg.

«Россия, вероятно, возобновит покупку иностранной валюты для пополнения своих резервов уже в этом месяце, поскольку растущие доходы от продажи нефти стабилизируют государственные финансы, несмотря на усилия США и Европы по сокращению доходов Москвы», — говорится в материале.

По оценкам агентства, первоначальные объемы могут составить эквивалент около $200 млн в юанях в месяц. Китайская валюта является основным активом, который РФ пока может использовать для транзакций для своего Фонда благосостояния размером в $154 млрд, поясняется в статье. По мнению ее авторов, такой сценарий будет указывать на способность России «поддерживать приток нефтедолларов» на фоне санкций, в том числе ограничений G7 по ценам на нефть и нефтепродукты. В публикации отмечается, что несмотря на напряженность из-за трат, связанных с СВО, и «по-прежнему беспрецедентный дефицит бюджета», ситуация идет на поправку «отчасти благодаря изменениям в том, как правительство рассчитывает некоторые налоги на нефть».

По словам аналитика Freedom Holding Corp. Натальи Мильчаковой, для рынка важно, что государство снова будет накапливать резервы, а не тратить их. «Это может даже положительно сказаться на рубле», — отметила эксперт. Такого же мнения придерживается экономист Александр Исаков. «Объемы покупок валюты на начальном этапе будут небольшими, но весьма символичными, поскольку они покажут, что страна вместо того, чтобы проедать резервы, наращивает их», — подчеркивает он.

В январе Центробанк почти после годового перерыва возобновил операции с зарубежной валютой в рамках бюджетного правила. В Минфине заявили, что объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Теперь такие операции проводятся с китайскими юанями.