Без уколов: российские ученые изобрели новый метод вакцинации

Российские ученые разработали новый способ введения вакцин через кожу, но без уколов. Препарат поступает в организм через волосяные фолликулы под воздействием ультразвука. Испытания на лабораторных животных показали, что этот способ безопаснее и эффективнее традиционных внутримышечных инъекций, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). Результаты работы специалистов Саратовского госуниверситета имени Н. Г. Чернышевского, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургского госуниверситета опубликованы в Journal of Materials Chemistry.

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Ученые использовали специальные субмикронные носители вакцины — пористые шарики из карбоната кальция 0,9 мкм в диаметре, что примерно в 30 раз меньше диаметра пушковых волос человека. На поверхность кожи они нанесли суспензию этих носителей с противогриппозной вакциной, а затем воздействовали на нее ультразвуком.

«Ультразвук позволяет частицам эффективнее проникать в волосяные фолликулы и достигать антигенпрезентирующих клеток. Они захватывают и расщепляют антиген, чтобы затем указать на "врага" иммунной системе — так формируется иммунный ответ на вакцинацию», — пояснили в пресс-службе РНФ.

Эксперимент на лабораторных мышах, которых вакцинировали с помощью внутримышечных инъекций и новым методом, доказал эффективность разработки — общий уровень антител в организмах подопытных животных из обеих групп оказался практически одинаковым.

«Результаты свидетельствуют о перспективности разрабатываемого подхода в качестве альтернативы традиционной внутримышечной иммунизации. В будущем нам предстоит оценить, какие дозировки нужны для формирования желаемого иммунного ответа, а также проверить защитные свойства предлагаемой формы вакцины при заражении вирусом гриппа», — отметила руководитель проекта кандидат физико-математических наук и старший научный сотрудник лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики» Научного медицинского центра СГУ Юлия Свенская.

