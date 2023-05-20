Американские индексы: насос начинает качать в другую сторону

Внезапно прерванные в пятницу переговоры республиканцев и демократов по подъему потолка госдолга произвели тяжелое впечатление на рынок. Его не смог полностью рассеять даже председатель ФРС Джером Пауэлл, хотя его вчерашнее выступление многие и расценили как обещание не поднимать ставку в июне.

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«Все взоры прикованы к Вашингтону, и инвесторы по-прежнему сосредоточены на потолке долга, — говорил Reuters управляющий директор JPMorgan Private Bank Дэвид Картер. – Это все равно что наблюдать за ядерным противостоянием».

И срочный рынок, согласно данным CME, всего лишь понизил до 17% вероятность подъема ставки на заседании 14 июня. Все-таки Пауэлл говорил вчера и о том, что за ФРС работу по ужесточению финансовых условий делает банковский кризис.

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Он, правда, сказал, что с банками все уже в порядке. Но министр финансов Джанет Йеллен, как выяснилось, сообщила на встрече с ведущими банкирами, что новые слияния с проблемными региональными банками еще будут.

Так что KBW Regional Banking Index потерял по итогам дня 2,2%. Завершили торги падением и основные фондовые индексы США. Dow Jones Industrial Average упал на 0,33%, S&P 500 – на 0,14%, а Nasdaq Composite – на 0,24%.

Уже после окончания торгов спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что переговоры все же возобновятся. Но теперь особого оптимизма у наблюдателей это не вызвало. Риторика республиканца стала жестче. Он уже не обещал, что дефолта не будет, а говорил, что если кто-то идет на переговоры, думая, что ему удастся не сокращать расходы бюджета, то он ошибается.

Похоже, спикер имел новые беседы с наиболее радикальным крылом своей партии в конгрессе. Да и Дональд Трамп через соцсеть призывал республиканских законодателей не заключать сделку, пока они не получат абсолютно все, что хотели и даже больше – «включая ‘кухонную мойку’».

Могучая кучка

До 1 июня, когда деньги у казначейства США иссякнут, осталось совсем немного, и ближайшие дни рынки имеют все шансы провести под страхом дефолта. По оценке команды стратегов UBS под руководством Джонатана Пингла, если США на неделю задержат все платежи, кроме основных, S&P 500 упадет на 20% до 3400 пунктов. Прошлой осенью минимум рынка был зафиксирован на 3490.

Но и без дефолта можно ожидать сопоставимого снижения фондовых индексов США. Вчера, прежде чем упасть, S&P 500 обновил максимум с августа, а Nasdaq 100 – с апреля прошлого года. Но высота, на которую забрался рынок, в известной степени – иллюзия. И она может скоро рассеяться.

Подъему индексов способствовала узкая группа технологических акций – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и других – которым приписывали всякие, в том числе и воображаемые достоинства. Предполагаемые плюсы от владения ими варьировались от сильных балансов, которым не страшна рецессия, до благотворного влияния искусственного интеллекта.

За пределами этого круга рост, конечно, тоже встречался, но его влияние на индексы было невелико. И если посмотреть на них без учета вклада самых модных акций сезона, то окажется, что роста-то с начала года и не было.

Так, S&P 500 прибавил по сравнению с закрытием декабря 9,2%. Но стратеги Societe Generale выделили 20 акций, любимых биржевыми фондами, инвестирующими в искусственный интеллект, и решили удалить их результат из индекса. Оказалось, что они ответственны за 10 процентных пунктов прироста с начала года, так что без из учета S&P 500 даже ушел в небольшой минус.

Да что там. Nasdaq 100 вырос на все 26,2%: он содержит акции самых больших и модных технологических компаний. Но без семи крупнейших из них по капитализации останется лишь 5%.

Трудно всерьез называть рынком такое число акций, пусть даже они и очень дороги. В этом смысле Dow Jones Industrial Average честнее, благодаря тому что взвешен не по капитализации, а по цене. Он, хотя и включает Apple с Microsoft, но с начала года вырос только на 0,8%.

Вот теперь к нему и имеют шансы спуститься остальные индексы. Дело в том, что поток ликвидности, поднявший акции технологических гигантов, иссякает и скоро, даже без всякого дефолта, сойдет на нет.

Сухой закон

ФРС после начала банковского кризиса резко – на $394 млрд – нарастила свой баланс. Но при этом количественное ужесточение продолжается – и $277 млрд из этой суммы уже откачаны с рынка. Аналогично поступит вскоре и минфин США.

После достижения потолка госдолга ему не хватает поступлений от налогов и сборов – и он интенсивнее тратит средства с общего счета казначейства, повышая этим рыночную ликвидность. К пятнице остатки кэша ужались почти до $57 млрд, хотя в начале мая они превышали $316 млрд, а на старте фискального года – и вовсе $636 млрд.

В случае подъема потолка минфин будет активно размещать казначейские бумаги и откачает не только всю просочившуюся его стараниями на рынок ликвидность, но еще и прихватит сверху. По его последним оценкам, после двухпартийной сделки уже к концу июня общий счет казначейства увеличится до $550 млрд.

На этом фоне, согласно данным Refinitiv Lipper, фонды акций США переживают уже восьмую подряд неделю оттока средств. За семь дней до 17 мая их покинуло еще $7,64 млрд. Bank of America, основываясь на сведениях EPFR, приводит почти ту же цифру – $7,7 млрд. Шансы на то, что направление этого денежного потока всерьез развернется, пока невелики.

Все это ведет к обвалу не только технологических акций, но и бумаг, в последнем празднике жизни не участвовавших. Простая остановка повышения ставки ФРС – без снижения и прекращения количественного ужесточения – уже едва ли помешает индексам направиться к минимумам года.

«В ближайшие недели мы сможем проверить предел того, какой риск способны принять рынки акций, – цитировал вчера CNBC инвестиционного директора UBS Global Wealth Management Марка Хефеле. – Мы видим, что соотношение риска и прибыли в высококачественных облигациях сейчас лучше, чем в широких фондовых индексах США, а также отдаем предпочтение золоту в качестве инструмента хеджирования портфеля».

