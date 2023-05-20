Хуснуллин назвал большой плюс от санкций в строительной отрасли

Даже в условиях санкций объемы строительства в России продолжают расти и за последние три года увеличились на 15%, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью RT. По его словам, бизнес оперативно подстроился под новые условия, а самым большим плюсом от введенных ограничений стало собственное производство ранее импортируемых товаров.

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«У нас, например, в дорожном строительстве зависимость от импортных комплектующих была на уровне 5-7%, а в сложном технологическом оборудовании — 30%. Поэтому мы достаточно быстро перестроились. В конечном итоге, несмотря на санкции, строительная отрасль у нас не упала, а, наоборот, получила прирост. За три года он составил 15%. Параллельно многие наши строители нашли возможность через третьи страны осуществлять поставку. Очень большой плюс, что многое начало производиться внутри страны. У нас же люди очень предприимчивые. Когда видят, что чего-то не стало и появилась свободная ниша, стали производить в России», — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер считает, что в суммарном итоге плюсов от санкций окажется гораздо больше, и экономика страны «будет развиваться лучше».

Говоря о жилищном строительстве, он отметил, что оно активно развивалось на протяжении трех последних лет: в 2020-ом было введено 82 млн кв. метров, в 2021-м — 92 млн, а в 2022-м — почти 103 млн. В текущем году планируется удержать уровень 2022-го, «хотя это непростая задача», отметил Хуснуллин. По итогам первых четырех месяцев идет прирост на 7% по сравнению с прошлым годом, однако вице-премьер признался, что его больше беспокоят 2024 и 2025 годы. Чтобы удерживать набранный темп, нужны нестандартные решения, отметил он. Так, помимо поддержки ипотеки, рассматриваются варианты продажи жилья в рассрочку и создание ссудно-сберегательных касс.

