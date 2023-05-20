Минобороны сообщило об успешном перехвате британских ракет Storm Shadow и авиабомбы США

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 72 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 89 районах проведения спецоперации. Российские средства ПВО перехватили 18 украинских беспилотников, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одну управляемую американскую авиабомбу GBU-32. Кроме того, в Харьковской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями "Южной" группировки войск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное Донецкой народной республики. За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, бронетранспортер, три пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика», — сообщил также Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении за сутки было уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20, а также пресечены действия одной диверсионно-разведывательной группы. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и две группы диверсантов.

На Донецком направлении уничтожено до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, польская самоходная артиллерийская установка «Krab» и гаубица Д-20. Кроме того, районе Авдеевки были разгромлены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял до 85-ти военнослужащих, два автомобиля и одну гаубицу «Мста-Б». На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4236 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9236 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10322 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

