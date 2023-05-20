На мировые рынки упал потолок

Быть может переговоры по поднятию полтолка госдолга США и правильно называть, как это делают многие, политическим театром, но актеры в нем явно рискуют заиграться до технического дефолта. Вчера незадолго до полудня по времени восточного побережья США, когда торги на американском рынке были в самом разгаре, на Капитолийском холме случился скандал.

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Республиканцы покинули комнату переговоров, заявив, что команда Белого дома «неразумна». Член палаты представителей Гаррет Грейвс сообщил прессе, что не знает, возобновится ли переговорный процесс в эти выходные.

«Мы не собираемся сидеть здесь и разговаривать сами с собой, — пояснил он решение республиканцев. – Мы решили сделать паузу, потому что все это просто непродуктивно».

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Между тем буквально накануне спикер палаты представителей Кевин Маккарти, хоть и республиканец, но заявлял, что дефолт стране уже не угрожает, а переговоры интенсивно продвигаются. Он предполагал, что двухпартийный закон будет принят на следующей неделе.

Но ближе к правде, как выяснилось, в четверг был один из его однопартийцев и ближайших союзников – председатель комитета по финансовым услугам нижней палаты конгресса Патрик МакГенри. Тот еще тогда заявил, что стороны совсем не близки к соглашению.

Так, вероятно, следовало себя вести и спикеру, и, прислушавшись к совету Дональда Трампа, демонстрировать решимость довести дело до дефолта. Теперь же демократы, уже было готовые пойти на сокращение доходов, посчитали, что сделка у них в кармане, и можно будет отделаться незначительными уступками. К тому же в обеих партиях нарастало недовольство возможными контурами компромисса.

«Между сторонами существуют реальные разногласия по бюджетным вопросам, и переговоры будут трудными, – заявил представитель Белого дома телекомпании NBC News после того, как переговоры были прерваны. – Команда президента усердно работает над разумным двухпартийным решением, которое может быть принято палатой представителей и сенатом».

Между тем времени до 1 июня, обозначенного министром финансов Джанет Йеллен в качестве даты, после которой средства у казначейства США могут иссякнуть, остается совсем немного. Президент Джо Байден, отменивший два международных визита, вернется в Вашингтон в воскресенье, когда предполагалось выйти на сделку. Но теперь утвердить ему будет нечего.

Как палата представителей, так и сенат не меняли своих первоначальных планов и уже отправились отдыхать. Последний планирует следующие заседания лишь в самом конце мая. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер посоветовал, правда, сенаторам быть готовыми вернуться в Капитолий в течение 24 часов после экстренного уведомления.

В результате основные фондовые индексы США, начавшие день уверенным ростом, рухнули. Вечером Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite находились в «красной зоне».

Перешла к падению и нефть, а золото и серебро, как им и положено в предвидении неприятностей, напротив, пошли вверх. Оптимисты на рынке, впрочем, все еще уверены в том, что сделка состоится в последние секунды перед техническим дефолтом.

Но для акций и это не самая лучшая перспектива. Индексам, забравшимся слишком высоко в ходе последнего «медвежьего ралли», она сулит не только волатильность до сделки, но и падение после.

«Очевидно, что для рисковых активов существуют серьезные проблемы, и инвесторы с чрезмерно оптимистичным взглядом могут следовать за нереалистичной мечтой, - написал вчера старший экономист Interactive Broker Хосе Торрес. – Переговоры о потолке долга в любом случае будут проигрышными для инвесторов в акции. Неспособность заключить сделку приведет к немедленной рецессии, а ее заключение вызовет дефицит ликвидности на рынках, поскольку казначейство разместит новые облигации на триллионы».

