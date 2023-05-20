На мировые рынки упал потолок

Быть может переговоры по поднятию полтолка госдолга США и правильно называть, как это делают многие, политическим театром, но актеры в нем явно рискуют заиграться до технического дефолта. Вчера незадолго до полудня по времени восточного побережья США, когда торги на американском рынке были в самом разгаре, на Капитолийском холме случился скандал.
Республиканцы покинули комнату переговоров, заявив, что команда Белого дома «неразумна». Член палаты представителей Гаррет Грейвс сообщил прессе, что не знает, возобновится ли переговорный процесс в эти выходные.
«Мы не собираемся сидеть здесь и разговаривать сами с собой, — пояснил он решение республиканцев. – Мы решили сделать паузу, потому что все это просто непродуктивно».
Между тем буквально накануне спикер палаты представителей Кевин Маккарти, хоть и республиканец, но заявлял, что дефолт стране уже не угрожает, а переговоры интенсивно продвигаются. Он предполагал, что двухпартийный закон будет принят на следующей неделе.
Но ближе к правде, как выяснилось, в четверг был один из его однопартийцев и ближайших союзников – председатель комитета по финансовым услугам нижней палаты конгресса Патрик МакГенри. Тот еще тогда заявил, что стороны совсем не близки к соглашению.
Так, вероятно, следовало себя вести и спикеру, и, прислушавшись к совету Дональда Трампа, демонстрировать решимость довести дело до дефолта. Теперь же демократы, уже было готовые пойти на сокращение доходов, посчитали, что сделка у них в кармане, и можно будет отделаться незначительными уступками. К тому же в обеих партиях нарастало недовольство возможными контурами компромисса.
«Между сторонами существуют реальные разногласия по бюджетным вопросам, и переговоры будут трудными, – заявил представитель Белого дома телекомпании NBC News после того, как переговоры были прерваны. – Команда президента усердно работает над разумным двухпартийным решением, которое может быть принято палатой представителей и сенатом».
Между тем времени до 1 июня, обозначенного министром финансов Джанет Йеллен в качестве даты, после которой средства у казначейства США могут иссякнуть, остается совсем немного. Президент Джо Байден, отменивший два международных визита, вернется в Вашингтон в воскресенье, когда предполагалось выйти на сделку. Но теперь утвердить ему будет нечего.
Как палата представителей, так и сенат не меняли своих первоначальных планов и уже отправились отдыхать. Последний планирует следующие заседания лишь в самом конце мая. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер посоветовал, правда, сенаторам быть готовыми вернуться в Капитолий в течение 24 часов после экстренного уведомления.
В результате основные фондовые индексы США, начавшие день уверенным ростом, рухнули. Вечером Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite находились в «красной зоне».
Перешла к падению и нефть, а золото и серебро, как им и положено в предвидении неприятностей, напротив, пошли вверх. Оптимисты на рынке, впрочем, все еще уверены в том, что сделка состоится в последние секунды перед техническим дефолтом.
Но для акций и это не самая лучшая перспектива. Индексам, забравшимся слишком высоко в ходе последнего «медвежьего ралли», она сулит не только волатильность до сделки, но и падение после.
«Очевидно, что для рисковых активов существуют серьезные проблемы, и инвесторы с чрезмерно оптимистичным взглядом могут следовать за нереалистичной мечтой, - написал вчера старший экономист Interactive Broker Хосе Торрес. – Переговоры о потолке долга в любом случае будут проигрышными для инвесторов в акции. Неспособность заключить сделку приведет к немедленной рецессии, а ее заключение вызовет дефицит ликвидности на рынках, поскольку казначейство разместит новые облигации на триллионы».