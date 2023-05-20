От поисковика до крупнейшей IT-компании: что ждет «Яндекс» в 2023?

Официального подтверждения этой информации нет, в СМИ тема поднималась не раз, еще с первых сообщений о возможных изменениях в корпоративной структуре «Яндекса». Источник Forbes подчеркивает, что потенциальные инвесторы приобретут только экономическую долю в компании, а «голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента «Яндекса» в лице специально созданного фонда». Как и когда, наконец, решится судьба «русского Google», и какие перспективы будут у компании? Подробнее об этом — в материале «Эксперта».

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Новость о возможной продаже контрольного пакета в «Яндексе» Владимиру Потанину («Интеррос») и Вагиту Алекперову («Лукойл») была позитивно воспринята рынком: в моменте ценные бумаги компании торговались по 2285 рубля за единицу, что на 12,4% выше уровня открытия. И это не говоря о том, что никаких ценных подробностей для рынка в публикации Bloomberg по большому счету не было. «Рынку нравится, что такие крупные предприниматели, в том числе Владимир Потанин, будут покупать Яндекс. Это даст ему дополнительные точки роста, рынок надеется на лучшее», — подметил в эфире BFM инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Многие СМИ некорректно интерпретировали новость. На самом деле она не про «продажу Яндекса», а про один из шагов реструктуризации через разделение бизнеса на условно российский и зарубежный, — рассказала в беседе с «Экспертом» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова. — О подготовке к реструктуризации Яндекс объявлял ещё в прошлом году. И опять же эта новость не даёт понимания, что именно предложат текущим акционерам в рамках реструктуризации. Поэтому для инвесткейса инфоповод скорее нейтральный».

Другой собеседник «Эксперта» из инвестсообщества добавил, что мгновенный рост котировок «Яндекса» мог быть спровоцирован не только самой новостью о возможной сделке, но и репутацией объявленных интересантов. Напомним, что в прошлом году «Интеррос» Владимира Потанина купил ИТ-компанию «Рексофт», долю французского финансового конгломерата Societe Generale в «Росбанке», а также активы банка «Тинькофф» — все они продолжают успешно работать на российском рынке. А «Лукойл», почти треть которого принадлежит Вагиту Алекперову, по итогам непростого для российских энергетических компаний 2022-го года выплатил дивиденды в размере 438 рублей на акцию без учета промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере 256 рублей на акцию.

Исходя из сообщений СМИ, потенциальные инвесторы готовы приобрести не менее 51% акций «Яндекса» и это предложение будет обсуждаться руководством материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, на следующей неделе — но не обязательно именно тогда будет принято окончательное решение. «Эксперт» связался с пресс-службой «Интерроса», но представители компании возможную сделку не прокомментировали.

Нынешняя структура акционерного капитала Yandex N.V. выглядит следующим образом: 8,5% принадлежат семейному трасту основателя компании Аркадия Воложа, 3,2% владеют сотрудники компании, а все остальное торгуется на рынке. Что касается голосующих акций, 45,1% принадлежат все тому же семейному трасту, а еще 6,6% — сотрудникам и членам совета директоров компании. К тому же, «золотой» акцией с 2019-го владеет Фонд общественных интересов.

При этом известно, что еще в ноябре прошлого года «Яндекс» запланировал проведение масштабной корпоративной реструктуризации, подразумевавшей разделение бизнеса на его российскую часть и международное направление. Конечный план по проведению реструктуризации будет опубликован для обсуждения акционерами в течение этого года. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали, что после разделения активов компании международное направление хочет сохранить за собой право на бренд и заниматься автономными автомобилями, образовательными сервисами, облачными технологиями и развитием платформы по разметке данных.

Сколько вешать в граммах

В контексте возможной сделки остается главный вопрос — в какую именно сумму оценивается компания, и за сколько ее доля будет продана новым инвесторам. Некоторые источники на рынке сообщают, что цифра составляет порядка $7-7,5 млрд, но идет ли тут речь об оценке всей компании, ее контрольного пакета, и учитывает ли она заложенное в распоряжение властей обязательство продавать российские активы со скидкой 50% для инвесторов из недружественных стран (Нидерланды, безусловно, к ним относятся) — неизвестно. В зависимости от подробностей, которые появятся позднее, реакция рынка будет соответствующей.

«Яндекс обладал более чем 40%-ным потенциалом роста по мультипликатору EV/EBITDA до средней оценки технологических компаний. И, как мы и ожидали, просачивание в СМИ подробностей реструктуризации стало триггером к сокращению дисконта. Важно, чтобы сообщение СМИ было подтверждено/опровергнуто и дополнено представителями компании или потенциальных новых инвесторов. Судьба держателей бумаг на Мосбирже (Нидерландского Yandex N. V.) все еще неизвестна, но мы продолжаем ожидать справедливого решения для российских инвесторов», — рассказал в беседе с «Экспертом» аналитик, автор Telegram-канала про инвестиции «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.

В разговоре с «Экспертом» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил, что с прошлого февраля компания находится под серьезным давлением, и даже несмотря на это показывает отличные результаты — показатель чистой прибыли в первом квартале составил 5,8 млрд рублей, а на пике капитализации в конце 2021-го «Яндекс» стоил около $29 млрд.

«А пока 51% акций российской части Яндекса планируется приобрести за 7 млрд долларов. Позитивный ли это момент для российского IT-рынка? Пожалуй, нейтральный. Ландшафт отрасли это особо не изменит, да и саму работу российского Яндекса – вряд ли, поскольку менеджмент сохранит голосующий пакет акций», — уверен Артем Деев.

Если условия продажи «Яндекса» будут близки к рыночным фундаментальным показателям, акции компании могут значительно подорожать уже в ближайшем будущем. В частности, аналитик банка «Синара» Константин Белов в комментарии РБК констатировал, что при удачном исходе ценные бумаги могут подорожать почти на треть.

«Например, при условии использования оценки в ₽600 млрд без применения дополнительных дисконтов, продаже 51% в российском бизнесе, отсутствия платежей между российским бизнесом и

Yandex N.V., а также оценки в ₽0 стоимости бизнес-направлений Yandex, выводимых из российского контура, мы видим потенциал роста на 27% с текущих уровней», — сказал Белов.

Схожую оценку в беседе с «Экспертом» привел аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, отметивший, что определенность на рынке всегда лучше неопределенности, а потенциальный интерес инвесторов к покупке «Яндекса» сократил давление на котировки ценных бумаг компании, после чего таргет вырос до 3 тыс. рублей за бумагу.