Пригожин сообщил о взятии Артемовска

Российские силы полностью установили контроль над Артемовском, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Соответствующее видеозаявление опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

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«Сегодня в 12 часов полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки "Самолета". 224 дня длилась операция, "бахмутская мясорубка" началась 8 октября 2022 года… Мы полностью взяли весь город: от дома до дома, чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят», — сообщил Пригожин.

По его словам, до 25 мая бойцы «Вагнера» полностью осмотрят город, создадут «необходимые рубежи обороны» и передадут военным, а сами выйдут в «полевые лагеря» на отдых и переподготовку.

