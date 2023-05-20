Профессиональная лига русской лапты объявила о старте нового сезона

В рамках Профессионально-любительской лиги по русской лапте (ПЛРЛ) стартовал сезон 2023 года. Команды из 17 регионов России начинают борьбу за главный трофей, сообщила пресс-служба лиги.

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В первом матче, состоявшемся в Оренбурге, команда «Регион 56» (Бузулук) со счетом 97:16 переиграла хозяев поля — команду «Финист».

Всего в лигу входят 28 команд из 17 регионов России, разделенных на четыре игровые зоны: Юг, Урал, Запад и Сибирь. До 26 августа организация планирует провести 78 матчей. На сайте ПЛРЛ можно подать заявку на участие в игре в составе любительской команды единомышленников всех возрастов. Проводятся также турниры для корпоративных игроков и семейных команд.

«Игра доступна для всех: людей с минимальной физической подготовкой, для детей и участников солидного возраста. Главное — желание, которое приведет к увлекательным событиям и положительному результату для здоровья», — говорится в рекламном ролике лиги.

