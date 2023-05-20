Российским десантникам в зоне СВО выдали современное обмундирование

Всесезонные комплекты полевого обмундирования нового поколения поставлены в Воздушно-десантные войска РФ, выполняющие боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Новая форма испытана в боевых условиях при разной погоде, военнослужащие уже оценили ее удобство и практичность, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Статья по теме: ФАС заинтересовалась ценами на спецодежду и экипировку «Новое поколение всесезонных комплектов полевого обмундирования изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками», — сообщили в ведомстве. В первую поставку вошли летние костюмы, влаго-ветрозащитные комплекты, кепки и кроссовки. В дальнейшем планируется получение демисезонных и зимних комплектов.