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Российским десантникам в зоне СВО выдали современное обмундирование

20 мая 2023, 09:09

В первую поставку вошли летние костюмы с ветровками, кепками и кроссовками

t.me/mod_russia

Всесезонные комплекты полевого обмундирования нового поколения поставлены в Воздушно-десантные войска РФ, выполняющие боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Новая форма испытана в боевых условиях при разной погоде, военнослужащие уже оценили ее удобство и практичность, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Новое поколение всесезонных комплектов полевого обмундирования изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками», — сообщили в ведомстве.

В первую поставку вошли летние костюмы, влаго-ветрозащитные комплекты, кепки и кроссовки. В дальнейшем планируется получение демисезонных и зимних комплектов.