Синоптик сообщил о возвращении июльской жары в Москву

Июльская жара с большой вероятностью вернется в центральную часть страны в конце предстоящей недели, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10-15 градусов, а дневная — 23-28. Возвращается июльская погода», — рассказал Вильфанд.

Он также уточнил, что в конце следующей недели будет преимущественно солнечно, местами ожидается переменная облачность и небольшой дождь, который будет восприниматься «как радость».

